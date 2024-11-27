В Казани семья отравилась угарным газом

В Казани семья из трех человек, включая 15-летнюю дочь, отравилась угарным газом. Пострадавшим потребовалась помощь бригады скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 на улице Солидарности. Месяц назад в доме проверили состояние дымоходов и вентиляционных каналов, засоры отсутствовали, а жалоб от жильцов не поступало. Однако, как установили специалисты, во время работы газовой колонки в квартире был нарушен приток воздуха, а в ванной комнате функционировал принудительный вентилятор, установленный в вентиляционный канал.

Закрытые пластиковые окна и работающий вентилятор усугубили ситуацию, что привело к накоплению угарного газа. После происшествия вентилятор был демонтирован, а газоснабжение квартиры восстановлено.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из трех человек в Нижегородской области. В числе пострадавших — один взрослый и двое детей. Установлено, что в квартире была газовая колонка.

Анар Зейналов