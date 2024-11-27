Центробанк сообщил о случаях недобросовестной скупки акций компании Yandex

Некоторые инвесторы нарушили российское законодательство, покупая акции иностранного Yandex N.V. без разрешения подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в интервью РБК. Подкомиссия была создана в марте 2022 года для выдачи разрешений на сделки с иностранцами из недружественных государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владимир Чистюхин отметил, что у условий обмена акций были временные ограничения и не все инвесторы успели воспользоваться предложением. «Но были и недобросовестные инвесторы, которые приобретали бумаги иностранного Yandex без решения правкомиссии для последующего обмена на новые акции»,— сказал он, добавив, что Центробанк не знает, как защищать таких акционеров.

Переезд «Яндекса» в российскую инфраструктуру проходил через создание и продажу российской «дочки». В мае этого года были раскрыты условия соглашения об обмене акций. Инвесторы, купившие бумаги на Московской или Санкт-Петербургской бирже, могли обменять их по формуле «один к одному». Те, кто приобрел акции вне российских бирж до 7 сентября 2022 года, также имели возможность поменять их по той же модели. Инвесторы, которые перевели бумаги в российский контур до 30 ноября 2023 года, получили возможность выкупа по цене 1251,8 руб. за акцию на внебиржевом рынке.

Владимир Чистюхин пояснил, что первоначальные сроки для подачи оферты были сжатыми, что устроило не всех инвесторов. ЦБ рекомендовал продлить эти сроки, чтобы инвесторы могли подготовить необходимые документы и участвовать в обмене или выкупе ценных бумаг.

О том, как обмен акций Yandex повлиял на структуру вложений ПИФов,— в материале «Ъ» «Иностранные бумаги прояндексировались».