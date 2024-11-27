Прибыль российских банков в октябре увеличилась на 348 млрд рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора в октябре увеличилась по сравнению с сентябрем на 4%, до 348 млрд руб., следует из материалов, размещенных на сайте Банка России (.pdf). Доходность на капитал (ROE) также выросла — с 24,7% до 25,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Центрального Банка России на Неглинной улице в Москве

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Здание Центрального Банка России на Неглинной улице в Москве

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Результат кредитных организаций по прибыли в октябре достигнут за счет крупных разовых доходов, следует из обзора регулятора. Без них прибыль составила бы примерно 260 млрд руб., что на четверть ниже сентябрьского уровня, отметили в ЦБ.

Основная прибыль выросла до 236 млрд руб. (+17 млрд руб., +8%). Основные факторы роста включают сокращение отчислений в резервы (–45 млрд руб., –26%) и увеличение операционных расходов (+16 млрд руб., +6%), в том числе маркетинговых затрат. Чистый процентный доход снизился на 9 млрд руб. из-за роста стоимости фондирования.

Большая часть чистой прибыли банков приходится на неосновные (волатильные) доходы, составляющие около 114 млрд руб., они в основном находятся на уровне прошлого месяца. Банки понесли убытки от операций с ПФИ на 30 млрд руб. из-за внутригрупповых сделок и потеряли на переоценке ценных бумаг на фоне роста ставок (–24 млрд руб.). В результате совокупный финансовый результат банковского сектора составил всего 77 млрд руб., говорится в материале.