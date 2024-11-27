6,2 процента составила доля облигаций федерального займа (ОФЗ) в собственности иностранцев на 1 ноября 2024 года, сообщил ЦБ. За октябрь показатель снизился на 0,7 процентного пункта, тогда как объем вложений нерезидентов в ОФЗ — на 154 млрд руб., или на 10,6%, до 1,29 трлн руб., на фоне сжатия рынка ОФЗ на 223 млрд руб., или на 1,1%, до 20,76 трлн руб. Причиной снижения ОФЗ на руках нерезидентов стало не столько сжатие рынка, сколько вероятный выход из инструмента через непрямые продажи, поскольку иностранцы на фоне ответных санкций РФ не могут ни продать свои ОФЗ, ни купить новые. В январе—октябре 2024 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 190 млрд руб., или 12,8%.

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