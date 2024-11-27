Движение на южном участке ЗСД ограничат из-за строительства Витебской развязки

В связи с продолжающимися работами по строительству Витебской развязки в ближайшие дни вводятся дорожные ограничения на юге Петербурга. Об этом автомобилистам напомнили в городской Госавтоинспекции.

В частности, с 23:00 27 ноября до 06:00 28 ноября для водителей окажется полностью закрыт съезд на ЗСД с Благодатной улицы в южном направлении.

Также будет ограничено движение по правой крайней полосе в районе развязки с Благодатной улицей по основному ходу ЗСД в северном направлении. Период действия ограничений — с 06:00 26 ноября до 06:00 29 ноября.

Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных перекрытиях в Петергофе, Лисьем Носу и поселке Металлострой.

Андрей Цедрик