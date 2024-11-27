Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приговор вернули с орбиты

Дело субподрядчиков «Роскосмоса» отправили на доработку

Как стало известно “Ъ”, отменен приговор, вынесенный бывшим руководителю ЗАО «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП, ликвидирован в 2019 году) Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче. Оба были признаны виновными в хищении более 45 млн руб. из средств «Роскосмоса» при реализации многомиллиардных контрактов с госкорпорацией, где ЦТП выступал в роли субподрядчика: по версии следствия, фигуранты лишь имитировали выполнение работ. Мособлсуд, однако, посчитал незаконной экспертизу по делу и вернул материалы в прокуратуру. Тем временем на днях отсидевших в СИЗО три с лишним года бывших топ-менеджеров отпустили под домашний арест.

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Уголовное дело, фигурантами которого впоследствии стали Василий Икомасов и Эдуард Родыч-Семенча, было возбуждено в апреле 2020 года следственным управлением по ЦАО ГСУ СКР по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). В июне 2021 года обоих задержали, а Хамовнический суд столицы избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Затем срок ареста неоднократно продлевался. В окончательной редакции обвинения фигурантам вменялось в вину по несколько преступных эпизодов. Отметим, что в начале расследования говорилось о хищении в общей сложности около 90 млн руб., но к финишу размер ущерба вдвое уменьшился.

В материалах дела речь идет о многомиллиардных контрактах, заключенных «Роскосмосом» и ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ).

Согласно договорам, подрядчик обязался провести «летные испытания РКН (ракеты космического назначения.— “Ъ”) с КК (космического комплекса.— “Ъ”) "Союз-ТМА" в части комплекса работ по ротации американских членов экипажа МКС и РКН с КК "Прогресс-М" в части обеспечения грузопотока для американских членов экипажа МКС». Для исполнения некоторых пунктов контракта ЦЭНКИ привлек в качестве субподрядчика АО ЦТП. Изучив связанные с выполнением договоров документы, следствие пришло к выводу, что возглавлявший ЦТП Василий Икомасов с конца декабря 2012 по декабрь 2013 года представил отчеты о якобы выполненных работах, хотя на самом деле они не производились.

Кроме того, по версии следствия, в 2015 году господа Икомасов и Родыч-Семенча похитили средства «Роскосмоса» при проведении летных испытаний космического корабля «Союз-ТМА-М». В рамках этого контракта ЦЭНКИ также поручил ЦТП провести различные научно-технические работы. Однако и на этот раз, говорится в деле, фигуранты сами никаких работ не проводили, а лишь скопировали научные наработки по схожей тематике, проведенные сотрудниками ФГУП «ЦНИИмаш».

Отметим, что, оказавшись в СИЗО, обвиняемые ходатайствовали о заключении досудебных соглашений о сотрудничестве, но поскольку признать вину они соглашались частично, то прокуратура на сделку с обвиняемыми не пошла.

Материалы дела были направлены в Мещанский суд Москвы, но тот сначала вернул дело на доработку, а затем в 2022 году передал их по подсудности в Королевский горсуд Московской области, который в октябре 2023 года и вынес приговор. Василий Икомасов и Эдуард Родыч-Семенча были признаны виновными в особо крупном мошенничестве и приговорены к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно. Интересно, что «Роскосмос», признанный следствием потерпевшей стороной по делу, долгое время претензий к обвиняемым не высказывал и лишь в суде предъявил к ним иск на 45,4 млн руб. Суд его удовлетворил, обязав осужденных солидарно выплатить эту сумму.

Фигуранты и их защита с приговором не согласились и обжаловали его в Московском областном суде. В жалобах они потребовали отмены приговора и возвращения материалов дела в прокуратуру для устранения следственными органами нарушений, препятствующих вынесению справедливого и законного приговора.

Основной пункт, на который в жалобах делали упор адвокаты Альберт Исмаилов и Александр Мельниковский, касался положенных в основу обвинения результатов комплексной научно-технической и финансово-хозяйственной экспертизы.

Защита указывала, что она была проведена сотрудниками фигурирующей в материалах расследования подрядной организации ФГУП «ЦНИИмаш», которые, соответственно, являлись заинтересованными в исходе процесса лицами. А такие экспертизы запрещены по закону. Кроме того, эксперты не обладали нужной квалификацией, что, как отметили адвокаты, сами и признали. Наконец, экспертиза была неполной, а ее выводы являлись предположениями.

Защита также указывала, что руководство ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», которое привлекало АО ЦТП в качестве субподрядчика, не предъявляло к подзащитным претензий и не заявляло о причинении ущерба.

Также защита утверждала, что следствию не удалось доказать факт обогащения их подзащитных за счет средств, якобы похищенных у ЦЭНКИ. В ходе обысков, отмечают адвокаты, не было выявлено излишков средств, что свидетельствовало о жизни семей подзащитных на официально заработанные теми деньги. Также не дали компрометирующей информации и электронные носители информации в гаджетах и компьютерах обвиняемых, которые были изъяты в ходе обысков.

В итоге Мособлсуд приговор Королевского горсуда отменил, а дело вернул прокурору Центрального административного округа Москвы для устранения препятствий для его рассмотрения.

Тем временем следствие обратилось в Мосгорсуд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемых под стражей. Однако тот в удовлетворении прошения отказал, отправив Василия Икомасова и Эдуарда Родыч-Семенчу по просьбе защиты под домашний арест.

Как субподрядчикам «Роскосмоса» насчитали девять эпизодов мошенничества

По словам адвоката Александра Мельниковского, представляющего интересы Эдуарда Родыч-Семенчи, в своем решении Мособлсуд фактически признал факты нарушений, указанных защитой. Кроме результатов экспертизы, отметил адвокат, «у следствия не было не только доказательств инкриминируемого состава в действиях обвиняемых, но и самого события преступления».

Стоит отметить, что это второе за последнее время дело о хищении средств «Роскосмоса», возвращенное в прокуратуру по одной и той же причине. Как сообщал “Ъ”, на днях Королевский горсуд вернул надзорному ведомству материалы громкого уголовного дела о предполагаемых многомиллионных хищениях при закупке электронно-компонентной базы импортного производства для Международной космической станции. Среди фигурантов — бывший президент ракетно-космической корпорации «Энергия» (структура «Роскосмоса») Владимир Солнцев. Вмененные в вину подсудимым преступные действия и ущерб, как выяснилось в ходе судебного следствия, установили эксперты, связанные с потерпевшими сторонами в лице «Роскосмоса» и Росимущества, что является незаконным.

Алексей Соковнин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...