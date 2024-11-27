Приговор вернули с орбиты

Как стало известно “Ъ”, отменен приговор, вынесенный бывшим руководителю ЗАО «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП, ликвидирован в 2019 году) Василию Икомасову и его заместителю Эдуарду Родыч-Семенче. Оба были признаны виновными в хищении более 45 млн руб. из средств «Роскосмоса» при реализации многомиллиардных контрактов с госкорпорацией, где ЦТП выступал в роли субподрядчика: по версии следствия, фигуранты лишь имитировали выполнение работ. Мособлсуд, однако, посчитал незаконной экспертизу по делу и вернул материалы в прокуратуру. Тем временем на днях отсидевших в СИЗО три с лишним года бывших топ-менеджеров отпустили под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Уголовное дело, фигурантами которого впоследствии стали Василий Икомасов и Эдуард Родыч-Семенча, было возбуждено в апреле 2020 года следственным управлением по ЦАО ГСУ СКР по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). В июне 2021 года обоих задержали, а Хамовнический суд столицы избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Затем срок ареста неоднократно продлевался. В окончательной редакции обвинения фигурантам вменялось в вину по несколько преступных эпизодов. Отметим, что в начале расследования говорилось о хищении в общей сложности около 90 млн руб., но к финишу размер ущерба вдвое уменьшился.

В материалах дела речь идет о многомиллиардных контрактах, заключенных «Роскосмосом» и ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ).

Согласно договорам, подрядчик обязался провести «летные испытания РКН (ракеты космического назначения.— “Ъ”) с КК (космического комплекса.— “Ъ”) "Союз-ТМА" в части комплекса работ по ротации американских членов экипажа МКС и РКН с КК "Прогресс-М" в части обеспечения грузопотока для американских членов экипажа МКС». Для исполнения некоторых пунктов контракта ЦЭНКИ привлек в качестве субподрядчика АО ЦТП. Изучив связанные с выполнением договоров документы, следствие пришло к выводу, что возглавлявший ЦТП Василий Икомасов с конца декабря 2012 по декабрь 2013 года представил отчеты о якобы выполненных работах, хотя на самом деле они не производились.

Кроме того, по версии следствия, в 2015 году господа Икомасов и Родыч-Семенча похитили средства «Роскосмоса» при проведении летных испытаний космического корабля «Союз-ТМА-М». В рамках этого контракта ЦЭНКИ также поручил ЦТП провести различные научно-технические работы. Однако и на этот раз, говорится в деле, фигуранты сами никаких работ не проводили, а лишь скопировали научные наработки по схожей тематике, проведенные сотрудниками ФГУП «ЦНИИмаш».

Отметим, что, оказавшись в СИЗО, обвиняемые ходатайствовали о заключении досудебных соглашений о сотрудничестве, но поскольку признать вину они соглашались частично, то прокуратура на сделку с обвиняемыми не пошла.

Материалы дела были направлены в Мещанский суд Москвы, но тот сначала вернул дело на доработку, а затем в 2022 году передал их по подсудности в Королевский горсуд Московской области, который в октябре 2023 года и вынес приговор. Василий Икомасов и Эдуард Родыч-Семенча были признаны виновными в особо крупном мошенничестве и приговорены к шести и пяти годам колонии общего режима соответственно. Интересно, что «Роскосмос», признанный следствием потерпевшей стороной по делу, долгое время претензий к обвиняемым не высказывал и лишь в суде предъявил к ним иск на 45,4 млн руб. Суд его удовлетворил, обязав осужденных солидарно выплатить эту сумму.

Фигуранты и их защита с приговором не согласились и обжаловали его в Московском областном суде. В жалобах они потребовали отмены приговора и возвращения материалов дела в прокуратуру для устранения следственными органами нарушений, препятствующих вынесению справедливого и законного приговора.

Основной пункт, на который в жалобах делали упор адвокаты Альберт Исмаилов и Александр Мельниковский, касался положенных в основу обвинения результатов комплексной научно-технической и финансово-хозяйственной экспертизы.

Защита указывала, что она была проведена сотрудниками фигурирующей в материалах расследования подрядной организации ФГУП «ЦНИИмаш», которые, соответственно, являлись заинтересованными в исходе процесса лицами. А такие экспертизы запрещены по закону. Кроме того, эксперты не обладали нужной квалификацией, что, как отметили адвокаты, сами и признали. Наконец, экспертиза была неполной, а ее выводы являлись предположениями.

Защита также указывала, что руководство ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», которое привлекало АО ЦТП в качестве субподрядчика, не предъявляло к подзащитным претензий и не заявляло о причинении ущерба.

Также защита утверждала, что следствию не удалось доказать факт обогащения их подзащитных за счет средств, якобы похищенных у ЦЭНКИ. В ходе обысков, отмечают адвокаты, не было выявлено излишков средств, что свидетельствовало о жизни семей подзащитных на официально заработанные теми деньги. Также не дали компрометирующей информации и электронные носители информации в гаджетах и компьютерах обвиняемых, которые были изъяты в ходе обысков.

В итоге Мособлсуд приговор Королевского горсуда отменил, а дело вернул прокурору Центрального административного округа Москвы для устранения препятствий для его рассмотрения.

Тем временем следствие обратилось в Мосгорсуд с ходатайством о продлении срока содержания обвиняемых под стражей. Однако тот в удовлетворении прошения отказал, отправив Василия Икомасова и Эдуарда Родыч-Семенчу по просьбе защиты под домашний арест.

По словам адвоката Александра Мельниковского, представляющего интересы Эдуарда Родыч-Семенчи, в своем решении Мособлсуд фактически признал факты нарушений, указанных защитой. Кроме результатов экспертизы, отметил адвокат, «у следствия не было не только доказательств инкриминируемого состава в действиях обвиняемых, но и самого события преступления».

Стоит отметить, что это второе за последнее время дело о хищении средств «Роскосмоса», возвращенное в прокуратуру по одной и той же причине. Как сообщал “Ъ”, на днях Королевский горсуд вернул надзорному ведомству материалы громкого уголовного дела о предполагаемых многомиллионных хищениях при закупке электронно-компонентной базы импортного производства для Международной космической станции. Среди фигурантов — бывший президент ракетно-космической корпорации «Энергия» (структура «Роскосмоса») Владимир Солнцев. Вмененные в вину подсудимым преступные действия и ущерб, как выяснилось в ходе судебного следствия, установили эксперты, связанные с потерпевшими сторонами в лице «Роскосмоса» и Росимущества, что является незаконным.

Алексей Соковнин