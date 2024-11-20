Экспертиза выдала «Роскосмос»

Как стало известно «Ъ», после разбирательства, продолжавшегося с 2023 года, суд неожиданно вернул в прокуратуру материалы громкого уголовного дела о предполагаемых многомиллионных хищениях при закупке электронно-компонентной базы импортного производства (ЭКБ ИП) для Международной космической станции (МКС). Два фигуранта дела, в том числе бывший президент ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (структура «Роскосмоса») Владимир Солнцев, находятся сейчас на свободе, а третий — Олег Морозов умер больше года назад. Вмененные в вину подсудимым преступные действия и ущерб, как выяснилось в ходе судебного следствия, установили эксперты, связанные с потерпевшими сторонами в лице «Роскосмоса» и Росимущества, что является незаконным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело экс-президента РКК «Энергия» Владимира Солнцева суд рассматривал с прошлого года и в итоге вернул в прокуратуру

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дело экс-президента РКК «Энергия» Владимира Солнцева суд рассматривал с прошлого года и в итоге вернул в прокуратуру

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывших президента РКК «Энергия» Владимира Солнцева, его заместителя Степана Прохорова и директора ЗАО «НПП “Магратеп”» Олега Морозова поступило в горсуд подмосковного Королева еще в феврале прошлого года. За это время из-за болезней участников разбирательства и по другим причинам заседаний прошло не так много. А на днях защитой фигурантов было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору, утверждавшему обвинение, в связи с тем, что оно составлено с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Причем нарушения столь серьезные, что вынести с ними приговор или иное судебное решение просто не представлялось возможности.

Защитники пояснили, что в уголовном деле речь идет о предполагаемом завышении цены на 1 млрд 72 млн 389 тыс. руб. по договору 2017 года между РКК «Энергия» и АО «ЦНИИ “Циклон”» на закупку и сертификацию ЭКБ ИП для МКС.

Однако завышение было установлено благодаря экспертизе, проведенной в 2020 году в АО «Институт точной механики и вычислительной техники имени Лебедева». А его учредителем является Росимущество, признанное одной из потерпевших сторон по уголовному делу.

В качестве же доказательств вины фигурантов следствие использовало комплексную технико-экономическую экспертизу, проведенную в 2021 году в АО «Организация “Агат”». Эксперты пришли к выводу, что выбор «Энергией» в качестве поставщика «Циклона» и заключение дополнительных соглашений к контракту, в том числе по увеличению срока и стоимости поставок, были сделаны в нарушение действующего законодательства. Между тем единственным учредителем и акционером АО оказался другой потерпевший в деле — «Роскосмос».

Согласно закону «О государственной экспертизе», эксперт должен быть независим от сторон и лиц, назначающих исследование и заинтересованных в исходе дела. Связь же с ними вызывает сомнения в беспристрастности эксперта.

Представители «Роскосмоса» и Росимущества возражали против возврата дела прокурору, указывая, что в «Агате» и в Институте точной механики есть подразделения, уполномоченные проводить независимые экспертизы. Занятые в исследованиях специалисты дают подписки о том, что они будут объективны в своих выводах.

Прокурор также утверждал, что эксперты не были заинтересованы в своих выводах, а закон их обязывает быть независимыми. Суд тем не менее удовлетворил просьбу защиты.

Если решение суда вступит в силу (прокуратура собирается подать на него представление), дело вернется в надзор, а из него — в СКР. Следствию придется назначать новые экспертизы, на этот раз в независимых экспертных учреждениях. На это может уйти от нескольких месяцев до года.

Подсудимому Прохорову, который находился под запретом определенных действий, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, опасаясь, что, воспользовавшись паузой в разбирательстве, он может скрыться. Господину Солнцеву оставили прежнюю — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Третий фигурант дела — Олег Морозов умер чуть больше года назад.

В уголовном деле 120 томов, а обвинительное заключение составляет порядка 900 листов. Госконтракт, о котором идет речь в материалах расследования, был заключен на создание научно-энергетического модуля (НЭМ) для МКС, под который из бюджета было выделено более 15 млрд руб. По замыслу программы НЭМ должен был снабжать электроэнергией российский сегмент станции, а также использоваться для проведения научных экспериментов. Однако на борт МКС он так и не был доставлен.

Для НЭМ потребовалось закупить ЭКБ ИП и сертифицировать их. Согласно проекту, на эти цели из бюджета выделялось не более 700 млн руб.

Владимир Солнцев, организовавший, по версии следствия, преступную группу расхитителей, добился, чтобы конструкторы РКК, не осведомленные о готовящейся сделке, подготовили докладную записку о необходимости увеличения затрат в несколько раз. Это дало возможность участникам предполагаемой аферы похитить более 1 млрд руб.

Экс-директор по закупкам Завода экспериментального машиностроения Александр Прохоров, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, подробно раскрыл весь механизм хищений и получил благодаря этому небольшой срок.

Для самого господина Солнцева это уже второй процесс. Ранее по приговору Химкинского горсуда Московской области он вместе Владимиром Колмыковым, возглавлявшим НПО имени Лавочкина, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Совершили они его при поставках ракетных двигателей в США, работая еще в АО «НПО “Энергомаш”». За злоупотребления господин Солнцев получил шестилетний срок, а Владимир Колмыков — три года. С них в пользу «Энергомаша» взыскали 662 млн руб. в качестве погашения ущерба. Впоследствии фигурантов освободили.

Николай Сергеев