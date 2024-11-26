АКОРТ опровергла сообщения «Руспродсоюза» о наценках в 100% на картофель

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обвинила «Руспродсоюз» в распространении недостоверной информации. Ранее зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов заявил, что средняя наценка на картофель в российских торговых сетях превышает 100%. АКОРТ считает, что такие сообщения не только недостоверны, но и провоцируют ажиотаж среди покупателей.

«Самые массовые и востребованные позиции весового картофеля, занимающие более 63% в обороте всего картофеля в торговых сетях, в октябре и ноябре реализуются торговыми сетями—членами АКОРТ вообще без наценки, по розничным ценам ниже закупочных»,— сообщила пресс-служба ассоциации «Ъ».

Второй по объему продаж (30% рынка) вид картофеля — фасованный по 1 кг. Наценка на него, по данным АКОРТ, составляет 11%. Общая средняя наценка на картофель находится на уровне 22% даже с учетом наценок на премиальные виды картофеля, заявили в ассоциации.

«Руспродзоюз» утверждает, что с начала года оптовые цены на картофель выросли в 2,6 раза и достигли 26,1 руб. за 1 кг, а розничные — в 1,8 раза, до 52,5 руб. за 1 кг.

«Мы требуем от ассоциации "Руспродсоюз" предоставить информацию, подтверждающую данные их представителя о 100-процентной средней наценке торговых сетей в категории "картофель". В противном случае ассоциация должна публично опровергнуть сделанное ею заявление»,— заключили в АКОРТ.

Подробнее о росте цен — в публикации «Ъ» «Инфляция прошлась по магазинам».