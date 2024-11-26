«Руспродсоюз»: средняя наценка на картофель в магазинах превышает 100%

Средняя наценка на картофель в российских торговых сетях превышает 100%, сообщил зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По информации ассоциации, с начала 2024 года оптовые цены на картофель выросли в 2,6 раза и достигли 26,1 руб. за 1 кг, а розничные — в 1,8 раза, до 52,5 руб. за 1 кг.

«Причин роста несколько: рекордный урожай и низкая база прошлого года, когда отпускные цены производителей фактически совпадали с себестоимостью на фоне удорожания кредитов, ГСМ, логистики, рабочей силы, закупки и обслуживания спецтехники (комбайнов, культиваторов и прочего)»,— рассказал господин Леонов в беседе с ТАСС.

Как писала газета «Известия», депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой проверить рост наценки на картофель в торговых сетях. Парламентарии подчеркивают, что картофель относится к социально значимым товарам, а его цена продолжает расти. В то же время ФАС уже возбудила четыре дела в отношении логистических центров за нарушение закона о торговле.

Рост цен на продукты питания привел к увеличению среднего чека в рознице по итогам января—сентября на 8% год к году. Однако инфляция не останавливает потребителей, число покупок растет примерно на этот же уровень, что позволило сетям нарастить обороты на 15%.

Подробнее о росте цен — в публикации «Ъ» «Инфляция прошлась по магазинам».