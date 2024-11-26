Транспортная прокуратура разбирается в причинах пожара на ледоколе «Адмирал Макаров»

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) проводит проверку по факту пожара на ледоколе «Адмирал Макаров» в Большом порту Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЗТП Фото: СЗТП

По информации городских СМИ, на ледоколе во время ремонтных работ вспыхнули баллоны с газом. Как сообщили в СЗТП, к настоящему времени возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Дизель-электрический ледокол «Адмирал Макаров» был построен в 1975 году в Финляндии, на верфи Wartsila. В данный момент он не эксплуатируется в связи с ремонтом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Сортировочная в Петербурге, Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет причины случившегося.

Дарья Астанина