ВС оправдал надежды подсудимых

Верховный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть определения на приговор первому заместителю главы регионального минтранса Виктору Жулькову и экс-министру предпринимательства и туризма республики Рустему Афзалову. В июле Сибайский городской суд приговорил их по двум эпизодам превышения должностных полномочий к штрафу в размере зарплаты за восемь месяцев. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобы осужденных, полностью оправдала господина Жулькова, а господина Афзалова — частично. По мнению суда, первый замглавы минтранса действовал в пределах своих полномочий, а деяния второго фигуранта уголовного дела были совершены с «косвенным умыслом». Прокуратура, которая настаивала на условных сроках для подсудимых, намерена подать кассационное представление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустема Афзалова оштрафовали в размере шестимесячной зарплаты

Фото: "Медиакорсеть" Рустема Афзалова оштрафовали в размере шестимесячной зарплаты

Фото: "Медиакорсеть"

Верховный суд Башкирии, который месяц назад оправдал первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктора Жулькова и частично — экс-министра предпринимательства и туризма региона Рустема Афзалова, опубликовал мотивировочную часть определения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле Сибайский городской суд признал чиновников виновными по двум эпизодам превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и назначил им наказание в виде штрафа в размере зарплаты за восемь месяцев.

По версии следствия, в 2021 году Виктор Жульков и занимавший в то время должность главы администрации Сибая Рустем Афзалов организовали ремонт улицы Горького в Сибае без торгов. Подрядчиком выступило подконтрольное руководству минтранса ООО «Кизилдорстрой». Подсудимые добились выделения денег на ремонт из республиканского бюджета и оплатили его через уфимское ООО «Инфодор-строй», с которым якобы формально заключили муниципальный контракт. Ремонт был выполнен с грубыми нарушениями, устранить которые невозможно без полной замены дорожного полотна, утверждало следствие. В 2022 году чиновники якобы по такой же схеме организовали ремонт участка дороги Сибай — Туяляс. Работы также выполнял «Кизилдорстрой». Общая стоимость контрактов составила 18,3 млн руб. Уголовное дело было возбуждено в 2022 году.

Чиновники вину не признали. В апелляционной инстанции приговор в отношении господина Жулькова отменили за отсутствием состава преступления. За ним признано право на реабилитацию. Такое же решение суд принял по одному из эпизодов, вменяемых господину Афзалову — связанному с ремонтом участка дороги Сибай — Туяляс. За ним также признано право на реабилитацию. По второму эпизоду — ремонт улицы Горького в Сибае — приговор был смягчен до штрафа в размере зарплаты за шесть месяцев. Кроме того, судебная коллегия ВС Башкирии вынесла частное определение в адрес следствия за некие допущенные нарушения.

Согласно опубликованному определению ВС в суде представитель гособвинения просил ужесточить наказание подсудимым: Рустему Афзалову до шести лет лишения свободы условно, а Виктору Жулькову — до четырех лет условно. Также он просил запретить им занимать должности на госслужбе на протяжении трех лет.

Адвокаты осужденных настаивали на отмене приговора. Защита Рустема Афзалова предложила коллегии ВС рассмотреть уголовное дело по правилам суда первой инстанции. Говоря о невиновности подзащитных, адвокаты указывали, что действия осужденных не согласовывались, поскольку при подготовке и выполнении работ на объектах они не общались. Конкурс, по данным защитников, был проведен, а его результаты не отменены до сих пор. По их мнению, суду не представили доказательств, что на устранение якобы недостатков работ на одной из дорог выделялись или планируются выделяться деньги из бюджета.

Отменяя приговор по одному из эпизодов, коллегия пришла к выводу, что ремонт дороги Сибай — Туяляс не привел «к негативным последствиям» в виде выделения денег на обновление трассы и обвинение в этой части носит предположительный, неконкретизированный характер. Говоря о втором эпизоде преступления, то, по мнению суда, действия Рустема Афзалова «совершались с косвенным умыслом», поскольку он сознательно допускал возникновение дефектов на дороге, устранение которых потребует дополнительных затрат, на чем настаивало следствие.

Оправдывая Виктора Жулькова, суд установил, что в министерстве он не курирует аукционы, заключение договоров с подрядчиками, оплату выполненных работ и так далее.

Рустем Афзалов от комментариев вчера отказался.

Найти актуальный номер телефона Виктора Жулькова не удалось.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что подадут кассационное представление на определение ВС республики.

Венера Хисамова