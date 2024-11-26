Банкроты растут в долгах

26 ноября Верховный суд РФ (ВС) представил проект постановления пленума об изменениях в закон о банкротстве и ст. 223 АПК РФ. Среди наиболее значимых поправок в регулирование — существенное повышение минимальной задолженности для признания юрлиц банкротами — с 300 тыс. руб. до 2 млн руб. (см. «Ъ» от 7 мая).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новое пороговое значение для признания юрлица банкротом, согласно проекту постановления пленума ВС, применяется вне зависимости от даты подачи заявления о банкротстве. По делам о несостоятельности, где уже введена процедура наблюдения, предлагается прекращать производство, если отсутствуют возражения должника. Кроме того, суд вправе отказаться вводить процедуру, когда должник столкнулся с «временными финансовыми затруднениями», связанными, например, с кассовым разрывом. При этом определение о принятии заявления к производству теперь обжаловать нельзя, сказано в документе.

Помимо прочего поправки в закон позволяют рассматривать часть обособленных споров в документарном порядке, без проведения заседания, условием для этого является отсутствие возражений. Однако проект уточняет, что представление возражений само по себе «не является основанием для перехода к рассмотрению обособленного спора в общем порядке». Отойти от бездокументарного порядка следует, когда необходимо назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания, приводит примеры ВС. Впрочем, даже если суд не сделал этого, основания «для отмены определения суда, правомерно разрешившего спор по существу», отсутствуют.

Кроме того, проект позволяет кредиторам получить процессуальные права еще до включения требований в реестр, когда этому препятствуют «процессуальные или процедурные особенности». К таковым кредиторам относятся, в частности, лица, чьи требования к должнику «параллельно рассматриваются в порядке искового производства», а также «уполномоченный орган, инициировавший налоговую или иную проверку».

Вместе с тем при включении требований в реестр судья вправе оценить доводы об отсутствии долга, подтвержденного другим судом, когда тот «не устанавливал и не исследовал обстоятельства, на которые ссылаются возражающие лица», например, из-за признания иска должником.

По итогам обсуждения проект постановления пленума ВС отправлен на доработку в редакционную комиссию.

Ян Назаренко