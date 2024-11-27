Тульская компания поставит БПЛА для опорного вуза в Воронеже за 29,7 млн рублей

Тульское ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» («РЛВТ») получило подряды на поставку в Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) беспилотных авиационных систем для проведения научных работ. Компания победила в двух аукционах, не снижая совокупную начальную цену контрактов в 29,7 млн руб. Она была единственным участником обеих процедур. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В течение 30 дней с момента подписания контракта «РЛВТ» необходимо доставить заказчику 337 конструкторов БПЛА мультироторного типа и 17 комплектов управления. Привезти оборудование нужно на улицу 20-летия Октября, 84, где расположен главный корпус опорного вуза.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Русская лаборатория воздушного транспорта» было зарегистрировано в Туле в 2022 году для научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Андрей Черезов. В 2023 году выручка компании составила 110 млн руб., чистая прибыль — 6,7 млн руб.

Ранее ВГТУ уже искал поставщика беспилотных авиационных систем для аналогичных целей. Торги были опубликованы единой закупкой с начальной ценой 29,7 млн руб. Их признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Анастасия Колпачева