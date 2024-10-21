КБХА хочет продать земельный участок и здание в Воронеже за 300 млн рублей

АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса») планирует выставить на продажу земельный участок площадью 7,4 тыс. кв. м и часть нежилого здания на улице Ворошилова в Воронеже. Здание расположено между остановками общественного транспорта «Механический завод» и «Улица Бахметьева», вплотную к улице Ворошилова. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито». Суммарная стоимость имущества — 297,3 млн руб.

Как рассказали «Ъ-Черноземье» представители КБХА, сейчас готовится пакет документов для объявления тендера по продаже актива на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Лот планируется выставить на торги до конца года.

О объединении КБХА и Воронежского механического завода в Воронежский центр ракетного двигателестроения — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Пискунов