Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За неделю жители Черноземья отдали мошенникам как минимум 42,9 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей отдали аферистам как минимум 42,9 млн руб. О случаях телефонного или интернет-мошенничества в Орловской области не сообщается. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Больше всего злоумышленникам отдали жители Воронежской области — 31,7 млн руб., Курской — 10,5 млн руб. Жители Белгородской области перевели аферистам около 337 тыс. руб. В Тамбовской области мошенникам отдали 222 тыс. руб. Меньше всего потеряли жители Липецкой области —140 тыс. руб.

Остается актуальной схема с обманом пенсионеров, когда злоумышленники притворяются сотрудниками Социального фонда. В последнее время участились случаи, когда мошенники выкладывают объявления о продаже товаров и предоставлении услуг на различных сайтах, убеждают потенциального покупателя полностью или частично провести оплату, а затем блокируют его. Жертвам часто предлагают вложить средства в сомнительные проекты.

Неделей ранее жители макрорегиона отдали аферистам не менее 97,9 млн руб.

Анастасия Колпачева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...