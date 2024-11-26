За неделю жители Черноземья отдали мошенникам как минимум 42,9 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей отдали аферистам как минимум 42,9 млн руб. О случаях телефонного или интернет-мошенничества в Орловской области не сообщается. Это следует из данных региональных управлений МВД.

Больше всего злоумышленникам отдали жители Воронежской области — 31,7 млн руб., Курской — 10,5 млн руб. Жители Белгородской области перевели аферистам около 337 тыс. руб. В Тамбовской области мошенникам отдали 222 тыс. руб. Меньше всего потеряли жители Липецкой области —140 тыс. руб.

Остается актуальной схема с обманом пенсионеров, когда злоумышленники притворяются сотрудниками Социального фонда. В последнее время участились случаи, когда мошенники выкладывают объявления о продаже товаров и предоставлении услуг на различных сайтах, убеждают потенциального покупателя полностью или частично провести оплату, а затем блокируют его. Жертвам часто предлагают вложить средства в сомнительные проекты.

Неделей ранее жители макрорегиона отдали аферистам не менее 97,9 млн руб.

Анастасия Колпачева