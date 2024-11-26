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Коммерсантъ FM
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АСВ: темпы роста вложений во вклады стали максимальными с 2010 года

Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников рассказал в беседе с «Ъ», что темпы роста вложений во вклады в России в 2023 и 2024 годах самые высокие с 2010 года. По его словам, по итогам августа нынешнего года объем вкладов физических лиц без ИП превысил 50 трлн руб. Причиной такого роста гендиректор назвал увеличение доходов граждан, социальные и государственные выплаты, а также повышение доходности депозитов.

Андрей Мельников

Андрей Мельников

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Андрей Мельников

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно оценкам агентства, по итогам текущего года прирост средств населения достигнет порядка 25%. Показатель увеличится на 11 трлн руб. и достигнет 76 трлн руб. «А общий рост подлежащих страхованию вкладов, включая средства ИП, юрлиц и счета эскроу, достигнет 27%, увеличившись на 16 трлн руб., до 76 трлн руб.»,— сообщил господин Мельников.

Полное интервью читайте на сайте «Ъ» позднее.

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