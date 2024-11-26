Глава комитета ГД предложил запустить в России карту для работы с криптовалютой

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил узаконить в России платежную карту, с помощью которой можно работать и со счетами, и с криптоактивами. По его словам, идею ему подсказал азиатский банкир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Аксаков рассказал о своем предложении на пленарной сессии форума финансового университета. По его мнению, внедрение такой карты помогло бы решить возникшие из-за санкций проблемы. Он считает, что уровень цифровизации в стране позволяет реализовать инициативу.

«Предложили выпустить платежную карту, которая позволяет пользоваться и обычными банковскими счетами, проводить переводы, накапливать средства, но и позволяет работать с криптовалютой. Она также привязана к распределенному реестру. Почему бы и у нас такой инструмент не внедрить»,— сказал депутат (цитата по ТАСС).

С 1 ноября в России вступил в силу закон о легализации майнинга криптовалют. Он разрешает добычу криптовалют, но не разрешает торговлю ими, то есть не предполагает существования российских криптобирж.

По данным «Ъ», участники рынка отмечают возросший спрос на устройства для майнинга на фоне стремительного роста стоимости биткойна. Объемы его продаж в ноябре выросли в два-три раза по сравнению с предыдущими месяцами. Майнинг остается высокорентабельным бизнесом в РФ, но у такой деятельности есть риски, прежде всего — законодательные.

Подробности — в материале «Ъ» «Эпидемия майнингита».