В Уфе возбуждены уголовные дела по факту массовой драки кадетов

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил два уголовных дела по признакам хулиганства, совершенного группой (ч. 2 ст. 213 УК РФ), и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и управления СКР по республике, вечером 25 ноября в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой (так называемый кадетский корпус), расположенной в микрорайоне Затон, между учениками 10 и 11 классов возник конфликт. В итоге между ними произошла драка, в результате которой несколько подростков были госпитализированы. По данным Telegram-канала Mash Batash, в потасовке участвовало более 100 курсантов.

Прокуратура проверит безопасность пребывания детей в школе, оценит действия должностных лиц системы профилактики, администрации школы и участников драки, отметили в ведомстве.

Майя Иванова