База отдыха в Давлекановском районе выставлена на торги за 10 млн рублей

Администрация Давлекановского района на аукционе 27 декабря планирует продать базу отдыха в деревне Купоярово на берегу озера Аслыкуль, сообщается на официальном сайте проведения торгов. Начальная цена торгов — 10,4 млн руб., шаг аукциона — 522,8 тыс. руб., задаток — 1,05 млн руб. Кроме 21 здания и сооружения общей площадью 1,1 тыс. кв. м победителю торгов перейдет в собственность земельный участок площадью 8 тыс. кв. м.

Здания базы введены в эксплуатацию в середине 1990-х годов. Степень износа — от 30% до 60%.

Майя Иванова