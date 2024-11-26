Кремлю неизвестно о желании продать «Северный поток-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о желании акционеров или «Газпрома» продать «Северный поток-2». Он отметил, что отказ Германии использовать газопровод несмотря на экономическую выгоду вызывает недоумение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время пресс-колла господина Пескова попросили прокомментировать информацию о желании американского бизнесмена Стивена Линча купить «Северный поток-2». Одним из условий предприниматель назвал передачу США контроля за использованием актива. Представитель Кремля сказал, что «не слышал, чтобы все акционеры выступали за то, чтобы выставить на торги этот объект».

«Газопровод — это средство, это инструмент, а все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источник газа — это "Газпром". Мне также неизвестно о желании "Газпрома" инструменты по транспортировке газа отдавать в руки Соединенных Штатов Америки... Может быть, стоит поинтересоваться у самой компании»,— уточнил Дмитрий Песков.

Его также спросили, точно ли Россия не намерена восстанавливать газопровод. «"Северный поток-2" не нуждается в восстановлении. Это целая труба, которая может быть запущена моментально. И об этом говорил президент Путин»,— ответил пресс-секретарь.

Реализация проекта «Северный поток-2» началась в 2015 году, в сентябре 2022-го на «Северных потоках» произошли взрывы. Неповрежденной осталась только одна ветка газопровода. Об интересе Стивена Линча к покупке газопровода стало известно на прошлой неделе. Он рассчитывает на «большую скидку» из-за повреждений газопровода.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Американские инвестиции летят в трубу».