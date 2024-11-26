Претендент на «Северный поток-2» считает его «рычагом в переговорах» с Россией

Сохранение контроля над «Северным потоком-2» отвечает интересам США, считает заинтересованный в его покупке американский бизнесмен Стивен Линч. Он направил Управлению по контролю за иностранными активами США запрос на переговоры с оператором проекта Nord Stream 2 AG, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стивен Линч

Фото: Monte Valle Partners Стивен Линч

Фото: Monte Valle Partners

Господин Линч приводит ряд аргументов в пользу приобретения проекта:

покупка им «Северного потока-2» гарантирует «дерусификацию актива и разделение операционной деятельности». По его замыслу, трубопроводом мог бы управлять консорциум американских и европейских операторов, а США будут контролировать использование актива;

Запад получит «критический рычаг в любых переговорах с будущим российским руководством»;

правительство Украины получит миноритарную долю в трубопроводе;

сделка обеспечит нивелирование экологических и финансовых рисков, в частности избавит Европу от проведения процедуры банкротства и ликвидации активов.

Стивен Линч настаивает, что пока ищет возможность для переговоров, а не заключения сделки. Из письма следует, что в январе он уже контактировал с временным управляющим Nord Stream 2 AG, а в феврале провел ряд встреч с представителями Transliq AG (административный управляющий Nord Stream 2 AG в рамках процедуры банкротства) и Госдепа.

Господин Линч отметил, что для покупки необходимо согласие как европейского консорциума, финансировавшего строительство, так и «Газпрома». Он считает, что в случае одобрения сделка должна быть осуществлена с рядом условий. Среди них — «большая скидка» из-за текущего состояния газопровода.

Реализация проекта «Северный поток-2» началась в 2015 году. Однако газ по нему так и не был запущен. В сентябре 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы, неповрежденной осталась только одна ветка газопровода.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Американские инвестиции летят в трубу».