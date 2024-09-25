Усадьбу в Тамбове выкупило местное «Возрождение» за 9,1 млн рублей

Зарегистрированное в Тамбове ООО «Возрождение» выкупило в ходе конкурса расположенный в облцентре объект культурного наследия (ОКН) регионального значения «Жилой дом», который ранее являлся усадьбой Андрея Чичерина. Компания обошла как минимум одного участника, повысив начальную стоимость лота с 1 руб. до 9,1 млн руб. Это следует из конкурсной документации.

ОКН расположен на улице Советской, 78а. Речь идет о двухэтажном здании площадью 461,4 кв. м. «Жилой дом» находится на земельном участке на 3,6 тыс. кв. м., который предоставляется покупателю в аренду на срок исполнения условий конкурса. На нем также расположены три аварийных нежилых здания, которые должны быть снесены городским управлением жилищной политики до 20 декабря.

По условиям конкурса, «Возрождению» необходимо до конца года разработать научно-проектную документацию по сохранению ОКН, до 31 декабря 2026 года — отреставрировать здание и приспособить для современного использования, а также установить на нем информационную табличку.

По данным Rusprofile, ООО «Возрождение» было зарегистрировано в Тамбове в августе 2012 года для деятельности по уходу с обеспечением проживания. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Бенефициар и генеральный директор — Сергей Моисеев. По итогам 2023 года выручка компании составила 444 тыс. руб., чистая прибыль — 26 тыс. руб. Годом ранее показатели равнялись 6,1 млн и 102 тыс. руб. соответственно.

Программа реализации тамбовских ОКН в муниципальной собственности за 1 руб. началась в январе 2024 года. По данным мэра Максима Косенкова, с того момента продано семь исторических зданий, в ближайшие два месяца планируется выставить на торги еще два. Местное «Возрождение» ранее приобрело «Дом жилой» на улице Октябрьской за 4,2 млн руб.

Алина Морозова