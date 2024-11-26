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Сочи вошел в тройку востребованных направлений для командировок в IT

Сочи занял третье место в рейтинге востребованных российских направлений для командировок у представителей IT с долей внутренних перелетов в 10%. Курорт уступил Москве (38%) и Санкт-Петербургу (20%), говорится в исследовании компании «Аэроклуб».

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Сочи также фиксируется самая высокая средняя продолжительность командировок – пять дней. В топ-10 самых востребованных городов у представителей IT- и телеком-компаний также вошли Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Пермь и Калининград.

Среди зарубежных направлений лидируют Сербия, Казахстан и Китай. Несмотря снижение количества ночей на 64%, Сербия сохранила лидерство с долей в 20%. Доля Казахстана, как и годом ранее, составляет около 15%. У Китая 11%, при этом за год интерес вырос на 110%.

Половину деловых поездок внутри России сотрудники IT и телеком-сектора предпочитают совершать на поездах. В 66% выбирали сидячие места, в 30% – купе. Плацкарт и СВ составили лишь 2% и 1% соответственно. Билеты в среднем подорожали на 21%, стоимость составила порядка 3,9 тыс. руб.

В целом, как сказано в исследовании, представители IT- и телекома входят в топ-5 самых активных индустрий по числу командировок. В частности, сектор является лидером по объему зарубежных поездок.

Вячеслав Рыжков

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