Успех «румынского трамписта» шокировал Европу

В первом туре президентских выборов в Румынии победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску. По данным местного ЦИК, после подсчета всех бюллетеней, он получил чуть менее 23% голосов. На втором месте лидер правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони, у нее чуть больше 19%. Второй тур с участием этих кандидатов состоится 8 декабря. На фоне таких результатов власти соседней Молдавии заявили о необходимости ограничить работу соцсетей, поскольку Джорджеску завоевал популярность во многом благодаря платформе TikTok. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, президентские выборы в Румынии стали еще одним свидетельством серьезных изменений в политической жизни Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

От президентских выборов в Румынии сюрпризов мало кто ждал. Все-таки эта страна, в отличие от соседних своенравных Венгрии или Словакии, всегда считалась надежным оплотом и союзником доминирующих в Евросоюзе сил. И правительство, и президент Клаус Йоханнис, десять лет остававшийся на своем посту, не были замечены в диссидентстве, дисциплинированно поддерживали генеральную линию, особенно после того, как разразился украинский кризис.

Но больше двух сроков оставаться на своем посту Йоханнис не мог, и в воскресенье, 24 ноября, в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. За этими выборами в западной печати следили мало. В тех немногих текстах, которые были им посвящены, доминировала мысль, что исход голосования ясен. Фаворит — действующий премьер-министр, социал-демократ Марчел Чолаку, который на сей раз решил баллотироваться на пост главы государства. Его победу предсказывали и все опросы, и даже экзитполы, данные которых были опубликованы сразу после закрытия избирательных участков.

Но, как это не раз случалось в последнее время на выборах в той или иной западной стране, социологи оказались посрамлены. Чолаку не то что не победил, а вообще выбыл из гонки, не попав даже во второй тур. А победителем первого тура стал человек, который большинством экспертов вообще всерьез не воспринимался — 62-летний Кэлин Джорджеску. У него даже нет своей партии, а избирательную кампанию он проводил в основном в соцсетях, за что получил прозвище TikTok-кандидат. По взглядам Джорджеску — типичный правый популист, своего рода румынский Дональд Трамп.

Он скептически относится к ЕС и НАТО, критикует брюссельскую бюрократию. Более того, он выступает против помощи Киеву, а некоторые его высказывания вообще проникнуты симпатией к России.

С утра понедельника, 25 ноября, когда итоги голосования были подведены, многие западные СМИ вышли с материалами, в которых Джорджеску назывался «пропутинским политиком». Это, конечно, явное преувеличение. Но то, что он антисистемный — это точно. И это тревожный звонок для руководства коллективной Европы. Тем более на этих выборах Джорджеску был не единственным кандидатом с подобными взглядами. Еще более радикальный настрой у Джордже Симиона, который занял четвертое место с 14%. Он уже пообещал поддержать Джорджеску во втором туре и поприветствовал усиление в Румынии «национальных, суверенистских настроений».

Ситуация усугубляется еще и тем, что уже в ближайшее воскресенье, 1 декабря, (как раз между двумя турами президентских выборов) в стране пройдут парламентские выборы. И есть большая вероятность, что на волне успеха Джорджеску несистемные, евроскептические силы укрепят свои позиции. Хотя, скорее всего, традиционные, классические партии все-таки сумеют сохранить большинство в парламенте и создать коалицию, готовую идти в рамках общеевропейского курса. Что же касается президентских выборов, то там решающая схватка состоится через две недели. Джорджеску будет противостоять 52-летняя Елена Ласкони, представитель праволиберальной оппозиции. И, видимо, все системные силы сплотятся вокруг нее. Да и Брюссель будет желать победы именно ей.

Ведь если Румыния выбьется из общего хора и присоединится к венгерско-словацкому лагерю «бунтовщиков», для руководства Евросоюза это станет тяжелейшим ударом.

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