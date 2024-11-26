На спецоперации погиб боец из Надыма Сергей Коржавин

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) при исполнении служебного долга погиб боец Сергей Коржавин из Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Надымского района Фото: администрация Надымского района

На СВО он служил командиром отделения 14 отряда БАРС в звании старшего сержанта, был отмечен медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени. «Он до конца был верен своей стране и воинской присяге, и навсегда останется для нас примером мужества и чести»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина