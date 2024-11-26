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Коммерсантъ FM
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Минфин: внесудебное взыскание налоговых долгов пополнит бюджет на 22,5 млрд рублей

Минфин России предложил внедрить новый, внесудебный порядок взыскания обязательных платежей и штрафов с физических лиц. Об этом пишет РБК. Это, как считают в ведомстве, позволит увеличить поступления в региональные бюджеты на 22,5 млрд руб. Законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ может вступить в силу с 1 ноября 2025 года.

Инициатива меняет порядок взыскания налоговой задолженности физлиц. Ранее это можно было сделать только через суд. Если идея будет принята, налоговые органы смогут самостоятельно принимать решения о взыскании долга в размере отрицательного сальдо единого налогового счета, но не более полугода после истечения срока уплаты.

Обращение взыскания будет осуществляться через портал «Госуслуги» или личный кабинет налогоплательщика. В случае невозможности уведомить должника через эти каналы письмо отправят по почте.

Авторы законопроекта пояснили, что отказ от судебной процедуры позволит избежать уплаты госпошлины и исполнительского сбора. Так, при средней сумме иска в 30 тыс. руб. издержки составляют 43%. То есть за год образуется пени в размере 7,8 тыс. руб., а также госпошлина и исполнительский сбор. По данным Судебного департамента при Верховном суде, с 2016 по 2023 год ежегодно выносилось до 6 млн судебных приказов по административным делам. Новый порядок поможет сократить число таких заявлений в 4,6 раза за первый год действия закона.

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