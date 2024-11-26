Главные анонсы 26 ноября
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев примут участие в формате видео-конференц-связи в форуме межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в Уфе.
Госдума соберется на пленарное заседание.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит новый иск блогера Анастасии Ивлеевой к предпринимателю, у которого ей не удалось отсудить более 1 млн руб. за срыв поставки мебели.
В Кемеровской области Ижморский районный суд рассмотрит по существу уголовное дела в отношении бывшего главы администрации Яйского района Евгения Мяленко, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
В РФ пройдут ответные матчи 1/4 финала Кубка России по футболу в «Пути Российской премьер-лиги».
Суд в Нью-Йорке вынесет приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации документов.
В Брюсселе запланировано внеочередное заседание Совета Украина—НАТО.
В Афинах состоится визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в ходе которого состоятся встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом и министром обороны Греции Николаосом Дендиасом.
В Армении запланирован визит президента Польши Анджея Дуды.
В Берлине пройдет презентация мемуаров экс-канцлера Германии Ангелы Меркель «Свобода. Воспоминания 1954-2021».
В Италии продолжится встреча министров иностранных дел стран G7.