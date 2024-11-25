Эрдоган и генсек НАТО Рютте обсудили пути урегулирования конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте, прибывшим в Анкару. На встрече, продлившейся около часа, обсуждался российско-украинский конфликт, посредничество Турции и ситуация на Ближнем Востоке. Это первый визит господина Рютте в турецкую столицу после того, как он возглавил Североатлантический альянс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mustafa Kamaci / PPO, Reuters Фото: Mustafa Kamaci / PPO, Reuters

«В ходе встречи обсуждались война между Украиной и Россией, перспективы прекращения войны в Палестине, совместные шаги в борьбе с терроризмом, проведение Турцией саммита НАТО в 2026 году»,— говорится в сообщении турецкой канцелярии, которое приводит Anadolu.

Марк Рютте по итогам встречи рассказал, что обсуждал с турецким лидером «растущие вызовы коллективной безопасности, включая угрозу терроризма, войну на Украине и кризис на Ближнем Востоке». «Турция в условиях все более непредсказуемого мира вносит неоценимый вклад в НАТО»,— написал он в соцсети X.

На переговорах также присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Минобороны Яшар Гюлер, глава департамента коммуникации администрации президента Фахреттин Алтун и советник Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

22 ноября Марк Рютте обсуждал российско-украинский конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, который вступит в должность в январе 2025 года. Официально сообщалось лишь то, что стороны обсуждали «ряд вопросов глобальной безопасности». СМИ писали о планах Марка Рютте указать Дональду Трампу на необходимость урегулировать конфликт России и Украины так, чтобы ситуация «не преследовала» республиканца во время президентского срока.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генсек НАТО сделал подход к Дональду Трампу».