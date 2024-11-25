В Казани осудят адвоката за хищение 825 тыс. руб. на изменение меры пресечения

В Казани адвоката, подозреваемого в хищении 825 тысяч рублей, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

По версии следствия, в 2021 году органы внутренних дел Ростовской области привлекли к уголовной ответственности жителя Казани за незаконный оборот наркотиков. Суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат, занимавшийся защитой клиента, сообщил его родственникам, что за 825 тыс. руб. он договорится изменить мужчине меру пресечения. Адвокат рассказал, что фигуранта также смогут перевести на лечение в медучреждение системы ФСИН. Часть средств направят на оплату услуг конвойной службы. Сообщается, что адвокат, получив деньги, похитил их.

Сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва