Кабмин РФ поддержал законодательную инициативу уполномоченной по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец о введении штрафов до 500 тыс. руб. за продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом детский омбудсмен рассказала «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кабмин одобрил инициативу Ирины Волынец со штрафами за продажу энергетиков детям

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Кабмин одобрил инициативу Ирины Волынец со штрафами за продажу энергетиков детям

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, за продажу энергетиков детям и подросткам вводятся штрафы:

для физических лиц — в размере 30–50 тыс. руб.,

для должностных лиц — 100–200 тыс. руб.,

для юридических лиц — 300–500 тыс. руб.

Как сообщила «Ъ Волга-Урал» Ирина Волынец, инициатива о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним была принята в Татарстане в 2022 году. После этого с инициативой выступили на федеральном уровне. Соответствующее письмо было направлено в профильный комитет Госдумы по женщинам и детям и в комитет по здоровью. Инициативу поддержали.

«Мы считаем, что это правильно. Даже взрослым эти напитки пить вредно. Ребенок, не обладая жизненным опытом, вопреки воле родителей мог купить энергетик»,— заявила Ирина Волынец.

Детский омбудсмен уточнила, что если продавец сомневается в возрасте покупателя, то он вправе попросить показать паспорт.

В августе в России приняли закон о запрете продавать энергетические напитки детям, но в нем не были прописаны штрафы. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Диана Соловьёва