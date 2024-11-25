На Кубани возник дефицит вакцин от бешенства

В медицинских учреждениях Краснодарского края осенью 2024 года наблюдается дефицит антирабической вакцины. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минздраве.

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По информации ведомства, нехватка препарата возникла в связи с ограниченными поставками от производителя. В 2024 году в край было поставлено лишь 25% от годовой потребности региона.

Министерство здравоохранения Краснодарского края предпринимает меры для минимизации последствий дефицита. Сейчас вакцина перераспределяется между медучреждениями, а производителям направлены запросы о приоритетных поставках препарата в регион.

Дополнительная партия антирабической вакцины ожидается до конца 2024 года.

Днем ранее, 24 ноября, в Telegram-канале «Осторожно, новости» появилась новость о жителе Краснодара, которому не смогли сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины. По словам пострадавшего, его укусила бездомная кошка, оставив рану на руке. Мужчина обратился в травмпункт, однако вакцины в медучреждении не оказалось.

Нурий Бзасежев