HH.ru: число вакансий с удаленной работой на Среднем Урале выросло в девять раз

В Свердловской области в девять раз выросло количество вакансий с удаленным вариантом работы за последние пять лет, сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Так, с января по ноябрь 2024 года в регионе открыли 30940 таких предложений относительно аналогичного периода 2019 года, и область в этом году сохраняет лидерство по числу предложений «удаленки» среди всех уральских регионов: в Свердловской области было открыто 48% вакансий от всех подобных предложений в Уральском Федеральном округе (УрФО), однако в общей массе всех вакансий на Среднем Урале эта доля не так высока — всего 7% в среднем.

По итогам октября, почти четверть, 24%, от всех вакансий удаленная занятость предлагается в IT-индустрии, у сотрудников сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Маркетинг, реклама, PR» этот объем составил 23% и 21% — у специалистов из сферы страхования. Также чаще остальных такой режим работы готовы предложить специалистам из сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (18%), «Управление персоналом, тренинги» (15%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (11%), «Наука, образование» (10%) и «Финансы, бухгалтерия» (9%).

В целом по России количество вакансий, предполагающих удаленный формат занятости, выросло в 7,6 раз, как и спектр специализаций, для которых он доступен — например, на это повлиял рост популярности телемедицины.

Напомним, в Екатеринбурге с 2021 года число вакансий на удаленную работу выросло на 80,5%, по Свердловской области к 2023 году доля таких вакансий подросла на процент до 6,6%. Жители региона откликнулись на предложения с работой дистанционно в Москве более 669 тыс. раз, при этом на предложения от компаний Свердловской области в 2023 году рассматривалось 85 человек.

Ирина Пичурина