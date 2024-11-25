Италия впервые за полгода стала главным торговым партнером России в ЕС

Италия стала главным торговым партнером России среди стран ЕС в сентябре, впервые с марта опередив Германию. Это следует из данных Евростата и расчетов «РИА Новости». ФРГ осталась основным экспортером, увеличив поставки на 3%, до €647,8 млн. При этом наибольший рост товарооборота зафиксирован с Бельгией — в 1,6 раза, до €419 млн.

Торговля между Россией и Италией в начале осени увеличилась на четверть, до €768 млн. Основной вклад внес импорт итальянской продукции, который вырос на треть, до €427,1 млн. Российский экспорт в Италию возрос на 17%, до €340,9 млн.

Германия опустилась на вторую позицию, несмотря на рост товарооборота на 3,4% до €720 млн. Замыкает тройку лидеров Франция, рост составил 29% (€469 млн). В пятерку лидеров вошли Венгрия (+22%, €451 млн) и Нидерланды (+12%, €437 млн).

Крупнейшими импортерами российской продукции в сентябре помимо Италии стали Венгрия (€386,3 млн) и Словакия (€353,4 млн).