Еврейская культурная автономия отметила 25-летие

24 ноября Федеральная еврейская национально-культурная автономия (ФЕНКА) — общественная организация, представленная в 57 регионах России,— отметила свое 25-летие. Миссия организации — «содействие формированию толерантности и гражданского общества в России путем эффективного взаимодействия с государством, развития межнационального диалога и укрепления еврейской общины». ФЕНКА ставит своей целью сохранение национальной самобытности, развитие еврейского языка, образования, национальной культуры.

Торжество по случаю 25-летия почтил своим присутствием главный раввин России Берл Лазар. Поздравить ФЕНКА в Дом народов России пришли также руководитель департамента по национальной политике управления президента по внутренней политике Татьяна Вагина, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента по внутренней политике Евгений Еремин, представители Общероссийского объединения корейцев и Федеральной национально-культурной автономии греков России.

«Президент Владимир Путин в свое время сказал, что сила России в единстве многонационального народа,— заявил господин Еремин.— Евреи — неотъемлемая и замечательная часть этого народа». Господин Еремин заметил, что «в новой России многие люди вспомнили о своих еврейских корнях». Он отметил, что в постсоветское время уже в Израиле сформировалась диаспора из российских евреев. Завершилось празднование банкетом и концертной программой в ресторане «Иерусалим» в Еврейском центре на Бронной.

Павел Коробов