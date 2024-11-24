Комик Демидов принес извинения за шутку про Иисуса

Стендап-комик Гурам Демидов опубликовал в Telegram-канале видео с извинениями за свою шутку про Иисуса Христа, открывшего сеть магазинов «Красное & Белое». Комик также попросил «не злиться на него, если есть такая возможность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Гурама Демидова в VK Фото: страница Гурама Демидова в VK

Господин Демидов рассказал, что его расстроила новость о том, что представители РПЦ сочли оскорбительной его шутку. По его словам, он выступает для того, чтобы «поднять людям настроение», и не хотел никого обидеть.

«Я сам виноват, что не отнесся внимательно к своим словам. Нужно всегда признавать свои ошибки, я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела»,— сказал господин Демидов.

21 ноября православное движение «Сорок сороков» опубликовало отрывок из выступления комика с шуткой про Иисуса Христа, открывшего «Красное & Белое». В своем Telegram-канале сообщество призывало направить обращения в СКР с просьбой проверить контент господина Демидова на предмет оскорбления чувств верующих. 22 ноября «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник об отмене концерта Гурама Демидова в Самаре.