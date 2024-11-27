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Вузы не справляются со спросом

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В России не хватает архитекторов — спрос со стороны строительных компаний превысил число соискателей, что отражается на рынке труда Петербурга.

В Санкт-Петербурге архитекторов готовят в 14 вузах

В Санкт-Петербурге архитекторов готовят в 14 вузах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге архитекторов готовят в 14 вузах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На конец октября в Северной столице ищут 843 архитектора, при этом открытых резюме лишь 76. Так, на каждого соискателя приходится 11 предложений о работе, согласно аналитике сервиса по поиску работы GdeRabota.ru.

Екатерина Агеева, генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, говорит: «Одна из причин нехватки сотрудников — недостаточное количество архитектурных вузов, из-за чего растет конкурс при поступлении. В Санкт-Петербурге архитекторов готовят в 14 вузах. При этом 65% мест — платные, а средняя стоимость обучения составляет 227 тыс. рублей в год».

Чтобы привлечь кандидатов, петербургские компании повышают зарплаты и вводят поощрения. Так, за девять месяцев 2024 года среднее денежное вознаграждение архитекторов увеличилось на 7,3%. В январе специалисты в среднем получали 99 684 рубля, а в сентябре — 102 029 рублей, по данным GdeRabota.ru. В начале 2023 года специалистам в среднем платили 84 454 рубля, в январе 2022-го — 72 261 рубль и 63 509 рублей в первом месяце 2021 года. Также работодатели предлагают гибкий график работы, мотивационные доплаты, обучение за счет компании.

Алина Козлова, главный архитектор Space, отмечает, что сегодня основной вуз по подготовке архитекторов — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), также можно выделить Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица, Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств и Санкт-Петербургский горный университет.

«Несмотря на наличие этих образовательных учреждений, спрос на архитекторов по-прежнему высок. Девелоперы, строительные компании и архитектурные бюро часто испытывают нехватку квалифицированных кадров, особенно в сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Проблема усугубляется растущим количеством проектов и специфическими требованиями к современным архитектурным решениям»,— говорит она.

В последние годы спрос на архитекторов заметно увеличился. В Санкт-Петербурге активно развивается не только жилищное строительство, но и инфраструктурные проекты. В том числе востребованными становятся специалисты по адаптивной архитектуре, урбанистике, проектированию многофункциональных комплексов и благоустройству общественных пространств.

«Зарплаты архитекторов показывают положительную динамику в зависимости от уровня квалификации и опыта. По данным на 2023 год, средняя заработная плата архитектора в Санкт-Петербурге варьировалась в пределах 70–120 тыс. рублей в месяц для специалистов с опытом от трех лет. Специалисты высокого уровня, работающие в крупных архитектурных бюро или девелоперских компаниях, могут зарабатывать более 150 тыс. рублей»,— отмечает она.

Глеб Журавлев

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