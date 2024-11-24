Правительство выделило для ЛНР более 1 млрд рублей

Правительство дополнительно направило свыше 1 млрд руб. в Луганскую Народную Республику (ЛНР) для поддержания сбалансированности регионального бюджета. Согласно распоряжению (pdf.), которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, средства пойдут на первоочередные и социально значимые расходы.

Финансирование будет производиться в рамках программы «Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», утвержденной в конце 2023 года. Программа включает строительство жилья, объектов инфраструктуры, развитие социальной сферы и улучшение инвестиционного климата.

Решение о дополнительной поддержке ЛНР было принято на заседании правительства 21 ноября. В конце октября правительство подготовило около 900 поправок к проекту федерального бюджета на 2025–2027 годы. Общий объем перераспределения составит около 7 трлн руб. Средства планируют использовать в том числе для программ развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя, а также Дальнего Востока и Арктики.

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