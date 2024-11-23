Путин утвердил штрафы до 60 млн рублей за подделку документов для мигрантов

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах для юридических лиц за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Максимальный размер наказания составит 60 млн руб. при повторном нарушении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

При первом нарушении юрлицам грозит штраф от 5 млн до 10 млн руб. При повторном нарушении размер штрафа будет варьироваться от 10 млн до 60 млн руб. Закон вносит изменения в ст. 19.23 КоАП (подделка документов, штампов, печатей или бланков).

В 2024 году власти приняли несколько пакетов законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В их числе — введение режима высылки иностранцев и создание реестра депортированных. 9 ноября Владимир Путин также подписал несколько законов, которые относят организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, а также предусматривают конфискацию денег, ценностей и имущества.

Подробнее о миграционной политике — в публикации «Ъ» «Вопросы языкосдания».