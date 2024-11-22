Дроп подводит под блокировку

Россияне стали в два раза чаще жаловаться на блокировку своих банковских счетов. Это происходит при попадании в базу подозрительных операций Центробанка. «Известия» пишут, что с начала года по октябрь почти 6 тыс. человек попросили регулятор вычеркнуть их имена из этого реестра. Для сравнения, в прошлом году таких запросов было 3 тыс. Человек, включенный в базу, ЦБ лишается дистанционного банковского обслуживания, а его счета, карты и личные кабинеты блокируются во всех кредитных организациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фигурантов таких списков финансовая система безопасности определяет как дропперов, пояснил директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско: «Дропы — это просто инструмент вывода похищенных денежных средств или их отмывания. Их используют практически во всех схемах, которые связаны с кражей денег. Есть уязвимые категории граждан, которых вербуют, прежде всего молодежь. Человеку говорят, мол, сходи в банк, оформи на себя дебетовую карту, мы тебе платим 5 тыс. руб., и ты отдаешь ее нам.

Если человек не знает возможных последствий, он подумает: а что такого? Оформил карту, ничего незаконного не сделал, потом за деньги ее отдал. А эта карта будет использоваться для перевода различных "черных" денег, и человек попадет в поле зрения антифрод-системы банка.

Второй пример — побочная ветка дропов, "заливщики". В интернете масса предложений такого уровня: мы вам на карту перечислим 100 тыс. руб., вы 20 тыс. оставляете себе, а оставшиеся 80 тыс. переводите на карту, которую мы укажем. Ну или снимаете в банкомате и потом через терминал оплаты зачисляете на онлайн-кошелек. И человек нужен лишь для того, чтобы стать цепочкой в процессе отмывания этих денег. Таким образом он становится соучастником преступления, и у него высокие шансы попасть в тот самый реестр и потом долго из него выбираться».

Закон, вступивший в силу в конце июля, обязывает банки приостанавливать на два дня переводы для физических лиц в случае подозрений, что эти операции осуществляются под влиянием третьих лиц. А информация о счетах, на которые должны были поступить средства, и об их владельцах вносится в специальную базу данных ЦБ.

При этом по большинству заявлений об исключении из списка принимаются отрицательные решения, поскольку признаки мошенничества все-таки есть, отметил руководитель управления противодействия мошенничеству компании «Свой Банк» Сергей Игошин: «Если клиент попал в эту базу данных, он не сможет расплатиться нигде своей картой, снять наличные в банкомате, перевести деньги по номеру телефона, пока его из этой базы данных не исключат. На сайте ЦБ есть приемная, в которую можно обратиться, обращение рассмотрят в течение 15 дней.

Но, как показывает практика, 95% таких обращений получают отрицательный ответ. А законопослушный гражданин в эту базу не попадет.

Туда могут попасть люди, которые продают свои карты, покупают и продают криптовалюту, занимаются нелегальными ставками и так далее. Может быть такое, что человека подставили, но в таких случаях обычно удается его исключить из базы данных. У маленьких банков немного запросов, и они детально подходят к их анализу. А банки из топ-10 в связи с большим количеством запросов дают ответы автоматически».

Основной возраст дропов в России — от 14 лет до 21 года, уточняли в департаменте информбезопасности ЦБ. Подростки к своим финансовым операциям не относятся серьезно и, как правило, не обращаются в Центробанк и суд с жалобами на блокировку.

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Светлана Белова