Городецкий округ вводит туристический налог с 2025 года

Земское собрание Городецкого округа Нижегородской области одобрило введение туристического налога. Решение от 21 ноября опубликовано на сайте муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В 2025 году налоговая ставка составит 1% и до 2029 года будет расти на один процентный пункт ежегодно. Таким образом, в 2029 году она составит 5% от налоговой базы.

Налогоплательщиками станут организации и физлица в соответствии со статьей 418.2 Налогового кодекса РФ. Объектом налогообложения признается оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания физлиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику и включенных в реестр классифицированных средств размещения.

В налоговую базу не будет включаться только стоимость услуг от размещения граждан, зарегистрированных на территории Городецкого округа.

По информации местных властей, за 10 месяцев 2024 года в коллективных средствах размещения проживало боле 220 тыс. человек.

Ирина Швецова