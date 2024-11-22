Железнодорожники просят сделать мост через Волгу в Подновье совмещенным

Железнодорожники просят проектировать мост через Волгу в Подновье, связывающий Нижний Новгород и городской округ Бор, как совмещенный, с железной дорогой. Об этом генеральный директор АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (ВВППК) Анатолий Кузнецов рассказал на заседании комиссии нижегородской думы по транспорту 22 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он добавил, что по этому вопросу сейчас идет активная дискуссия. В случае положительного решения, а также с учетом строительства железнодорожной ветки «Мыза — Кстово», ВВППК рассчитывает замкнуть кольцо городской электрички «Большой Нижний Новгород».

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», мост в Подновье должен стать частью Восточного обхода Нижнего Новгорода. В ноябре ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» провело закупку на проектирование обхода, пока без мостовой части. Строительство обхода вместе с автомобильным мостом предварительно оценили в 181,2 млрд руб.

Ирина Швецова