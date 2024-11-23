Юность не порок

В открывающемся сегодня в Сингапуре матче за титул чемпиона мира по шахматам отстаивающий его китаец Дин Лижэнь выглядит аутсайдером, несмотря на колоссальное превосходство в опыте над индийцем Гукешем Доммараджу, которому всего 18 лет. Дело прежде всего в колоссальной разнице в качестве игры матерого владельца престижного звания и юного претендента на него в последние несколько месяцев. Она явно не в пользу пережившего после своего прошлогоднего триумфа в поединке против Яна Непомнящего странный и глубокий кризис китайца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 18-летний Гукеш Доммараджу (справа) считается фаворитом матча за звание чемпиона мира с Дином Лижэнем и в случае победы станет самым молодым обладателем шахматной короны в истории

Фото: Sylvia Lederer / Xinhua / AFP 18-летний Гукеш Доммараджу (справа) считается фаворитом матча за звание чемпиона мира с Дином Лижэнем и в случае победы станет самым молодым обладателем шахматной короны в истории

Фото: Sylvia Lederer / Xinhua / AFP

Отсчет розыгрыша звания чемпиона мира, признанного всем шахматным сообществом, ведется с 1886 года. И за эти почти уже полтора столетия в матчах за него, пожалуй, не было настолько необычного, парадоксального расклада. В том смысле, что всегда фактором очень важным или даже важнейшим в них считался опыт, в том числе опыт специфический — борьбы за титул. Но в данном случае о нем, как правило, говорят лишь для того, чтобы подчеркнуть особенность сложившейся ситуации.

Опыт — это формальный козырь Дин Лижэня, мощнейший вроде бы козырь. Он давным-давно в элите, давным-давно ждал и многое делал, чтобы ожидание сократить, шанса подраться за звание, а дождался, когда вдруг счастливо совпали разные обстоятельства. В 2022 году, не отобравшись на кандидатский турнир в Мадриде, китаец проник в него из-за того, что Международная федерация шахмат (FIDE) дисквалифицировала за поддержку специальной военной операции на Украине Сергея Карякина. Он финишировал в этом соревновании вторым вслед за россиянином Яном Непомнящим — притом что претендентский статус обеспечивает только первое место, однако вскоре получил его вместе с Непомнящим, поскольку от титула добровольно отказался владевший им десять лет норвежец Магнус Карлсен. А весной 2023 году Дин Лижэнь выиграл в Астане на тай-брейке безумно интересный поединок чемпионский у российского гроссмейстера, в котором каждый из соперников и рисковал, и ошибался.

А противостоит ему шахматист, до сих пор в силу возраста имеющий право выступать в юниорских соревнованиях: Гукешу Доммараджу 18 исполнилось в мае. Собственно, сам по себе его прорыв в Сингапур — уже удивительное событие. Шахматы знали немало вундеркиндов, рано проявлявших исключительные способности. Но даже тем из них, кто усердно работал над тем, чтобы способности развивать, не удавалось совершать настолько крутой взлет, будучи тинейджерами. Список претендентов в возрасте 25 лет или меньше насчитывал до прыжка Гукеша Доммараджу всего-то шесть человек (см. справку). И моложе всех из них был, когда впервые встретился с Анатолием Карповым в 1984 году, 21-летний Гарри Каспаров (объявлен иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Тот матч так и остался не доигранным, а в чемпиона новый претендент превратился уже в 22. 22 года, точнее, уже без считаных дней 23, было, когда в 2013-м он взял титул, и Магнусу Карлсену. В общем, вся шахматная история настаивала на том, что очутиться на верхушке невозможно, не набив как следует шишек в топовых состязаниях, не дозрев основательно для такого достижения.

Но прогнозы, связанные с сингапурским матчем из 14 партий с классическим контролем времени (первая состоится в понедельник) и тай-брейка в рапид и блиц в случае ничьей по их итогам, вступают с этим тезисом в слишком очевидный диссонанс. Букмекерские конторы оценивают вероятность успеха в нем Гукеша Доммараджу как 70–80-процентную. А среди ведущих гроссмейстеров днем с огнем не сыщешь того, кто с такими котировками настойчиво спорил бы: большинство с ним солидарны. Хикару Накамура предсказывает «доминирование» индийца, Видит Гуджрати — просто его «очевидное преимущество», Аниш Гири — досрочное завершение поединка, в котором, по его мнению, Гукеш Доммараджу обеспечит себе титул с преимуществом в «плюс два—плюс три». А остающийся безусловным фронтменом шахмат, невзирая на расставание с титулом, Магнус Карлсен на днях, победив в очередном турнире, проходившем на родине претендента, и рассуждая о предстоящем событии, долго пытался сохранить нейтралитет, но все-таки в конце концов резюмировал, что приходится ставить на того, кто «лучше в последние пару лет играет в шахматы», то есть на индийского юношу.

Но все ведь понятно. Достаточно посмотреть на то, что происходило с двумя оппонентами в минувшие полтора года, после финиша матча в Астане, принесшего Дин Лижэню чемпионский ранг. Гукеш Доммараджу в этот период оправдывал репутацию «наследника» Магнуса Карлсена, играющего примерно в том же стиле, что и норвежец,— не бросаясь сломя голову в зубодробительные схватки, а предпочитая «на технике» перекатывать противников в эндшпиле, и постепенно продвигался в рейтинге FIDE, взобравшись уже на пятую позицию. А с Дин Лижэнем творилось что-то ужасное, непонятное.

После астанинского триумфа он полгода вообще не играл в шахматы — то ли из-за болезни, то ли из-за физического и эмоционального переутомления. Потом вернулся за доску, но так вернулся, что не верилось, будто бы это чемпион мира. В его послужном списке за 2024 год — сплошные провалы. Девятое место на супертурнире в Вейк-ан-Зе, пятое (из шести) на Grenke Chess Classic в Германии, шестое (опять же из шести) на Norway Chess, бледное выступление на Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште — семь ничьих и поражение… Этот список полон партий, в которых Дин Лижэнь или забывал теорию, или проявлял преступную нерешительность, добиваясь превосходства, а также откровенных ляпов на уровне перворазрядника. А в рейтинге его нынче нет даже в первой двадцатке, что, правда, не означает, конечно, будто интриги в сингапурском матче нет никакой.

Заранее надевая фаворитские одежки на Гукеша Доммараджу, как ни крути, следует оговариваться, что до планки Магнуса Карлсена он пока не дотягивает: совсем нет вкуса к быстрым шахматам, в классических, погружаясь в расчеты, не так уж редко залезает в цейтнот, а нервничая в условиях дефицита времени, тонет, дебютная подготовка точно не идеальная. 18 лет — это 18. А заранее надевая одежки аутсайдера на Дин Лижэня, следует оговариваться, что и в том печальном состоянии, в котором он оказался после того, как выиграл астанинский матч, иногда показывает, что дар до донышка не выплеснул. Например, как в январской партии в Вейк-ан-Зе против своего главного оппонента, в которой черными жестоко задушил Гукеша Доммараджу. А тому, между прочим, до сих пор брать верх над китайцем не доводилось. Зато китаец взял верх над индийцем в игре с классическим контролем уже дважды, считая голландскую схватку. А такие нюансы перед чемпионскими матчами на свалку выкидывать не принято, какими бы существенными ни казались остальные.

Молодые претенденты на чемпионский титул История вопроса Первым претендентом на титул чемпиона мира, который добился этого статуса в возрасте не старше 25 лет, оказался советский гроссмейстер Михаил Таль. В 1960 году как раз в 25 он сыграл в Москве чемпионский матч с соотечественником, лидером мировых шахмат Михаилом Ботвинником. Таль считался в нем аутсайдером, но, удивив оппонента смелой атакующей игрой, одолел его со счетом 12,5:8,5. Правда, уже через год Ботвинник взял у Таля реванш. Еще один выдающийся представитель советской школы — Анатолий Карпов завоевал претендентский статус в 23 года, а в 24, в 1975-м, должен был биться за чемпионское звание с американцем Бобби Фишером. Однако Фишер от участия в матче отказался, так как FIDE не удовлетворила его требования, связанные с изменениями регламента поединка. Титул достался Карпову. Гарри Каспаров (объявлен иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) первый чемпионский матч против соотечественника Карпова сыграл в Москве в 21 год. Этот поединок продолжался с сентября 1984 года по февраль 1985-го и так и остался не доигранным из-за неоднозначного решения президента FIDE Флоренсио Кампоманеса. Регламент поединка предусматривал его продолжение до шести побед кого-либо из соперников без лимита на количество партий. FIDE остановила его, ссылаясь на «переутомление» участников после 48-й. Таким исходом были недовольны оба шахматиста — и Карпов, который вел со счетом 5:3, и Каспаров (признан иноагентом), который выиграл две последние партии. Чемпионом мира он стал через восемь месяцев после этого, выиграв у Карпова — 13:11 — следующий матч в Москве в 22 года. В 2000 году право бороться за чемпионский титул с Каспаровым (признан иноагентом) получил 25-летний Владимир Крамник. В Лондоне он неожиданно уверенно, 8,5:6,5, справился с находившимся на пике соперником. В 2004 году титул у Крамника в швейцарском Бриссаго пытался отнять 25-летний венгр Петер Леко. Тот матч запомнился прежде всего драматичной развязкой. Уступавшему в счете россиянину, чтобы сохранить звание, нужно было выиграть в заключительной партии у соперника, считавшегося мастером защиты и «королем ничьих». Крамник сумел вскрыть оборону Леко. Магнус Карлсен в первом же своем чемпионском матче разгромил — 6,5:3,5 — в Ченнае (Индия) в 2013 году индийца Вишванатана Ананда. Через пять дней после его окончания норвежцу исполнилось 23 года.

Алексей Доспехов