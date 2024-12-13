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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 57 лет председателю правления ПАО «Газпром нефть», президенту РФС Александру Дюкову

Александр Дюков

Александр Дюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Дюков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор Большого театра, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев:

— Дорогой Александр Валерьевич, ты, безусловно, входишь в число эффективных управленцев и одновременно руководишь одной из крупнейших нефтяных компаний, а также системно развиваешь отечественный футбол на посту президента Российского футбольного союза. Совмещать такие ответственные посты очень сложно! Но ты ловко с этим справляешься и глубоко предан своему делу, что не может не вызывать огромного уважения. К сожалению, гораздо менее известно, что ты системно поддерживаешь культуру, театр, хотя и редко выбираешься на спектакли. Желаю тебе чаще находить на это время! С Днем Рождения! Здоровья, благополучия и новых побед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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