В Свердловской области доходы от налога на прибыль сократились на 25 млрд рублей

Поступления в бюджет Свердловской области от налога на прибыль снизились на 25 млрд руб. (18%), рассказал в ходе брифинга министр финансов региона Александр Старков. Он заверил, что снижение поступлений компенсируется за счет других налогов, которые обеспечивают бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Министр отметил, что за январь-сентябрь в бюджет региона поступило 302,4 млрд руб., что на 3% превышает показатель за аналогичный период 2023 года. «Пока препятствий по исполнению бюджета мы не наблюдаем»,— подчеркнул господин Старков.

Председатель комитета по бюджету регионального заксобрания Петр Соколюк отметил, что 14 ноября в областном парламенте начнутся заседания согласовательной комиссии по вопросам, связанных с рассмотрением законопроекта о бюджете на 2025 год. Он добавил, что 3 декабря депутаты примут документ в третьем окончательном чтении.

Напомним, свердловские депутаты приняли бюджет на 2024 год с параметрами 420 млрд руб. по доходам и 438,4 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 18,3 млрд руб. В июле парламентарии одобрили поправки в документ, согласно которым доходы области увеличились на 2 млрд руб. (до 422,1 млрд руб.), расходы — на 34 млрд руб. (до 472,4 млрд руб.). Дефицит бюджета увеличился до 50,3 млрд руб.

Василий Алексеев