В Сочи вырастет цена проезда в общественном транспорте

Автотранспортные предприятия Сочи уведомили городской департамент транспорта и дорожного хозяйства о повышении тарифа. Стоимость проезда вырастет на маршрутах по нерегулируемому тарифу (тариф устанавливают сами перевозчики), по регулируемому (стоимость проезда в общественном транспорте устанавливает администрация) — останется прежней, отметили в городском дептрансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал Андрея Прошунина, Коммерсантъ

«Согласно ФЗ-220, автотранспортные предприятия уведомили департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи о повышении тарифа. Повышение тарифа связано с ростом себестоимости перевозок, а именно подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава»,— сообщили в департаменте.

В прикрепленном документе сказано, что с конца ноября 2024 года на маршрутах городского сообщения по нерегулируемому тарифу в период с 05:00 до 07:00 и с 21:00 до последнего рейса стоимость проезда составит 55 руб., на маршруте №44 стоимость проезда составит 53 руб. В дневное время тариф на большинстве маршрутов составил 50 руб., однако есть исключения. С полным списком изменений можно ознакомиться в Telegram-канале департамента транспорта Сочи. Также детальную информацию по тарифам разместят в салоне автобусов и на сайте администрации города.

Вячеслав Рыжков