Глава ФНС предостерег бизнес от необычного поведения перед повышением налогов

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что налоговая может обратить внимание на аномалии у бизнеса в конце 2024 года, перед повышением налоговых ставок. Он не считает безобидным перенос выплаты бонусов с начала 2025 года на конец 2024-го. По словам главы ведомства, «чем обычнее ты себя будешь вести, тем тебе будет безопаснее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Егоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Даниил Егоров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Егоров рассказывал о рисках аномалий у бизнеса еще на Московском финансовом форуме. В интервью РБК он заявил, что у налоговой «будут вопросы к бонусам, вопросы к учету расходов попозже, доходов пораньше и так далее». По его словам, у бизнеса есть риски, если превалирующим мотивом будет налоговый.

Глава ФНС ответил на вопрос, что будет, если бизнес мотивирует выплату бонусов в конце года желанием порадовать сотрудников перед Новым годом. «Я считаю, что моя ответственность сказать: будьте внимательны в том, что вы делаете. Утверждать, что такие действия безобидны, я правда не могу. Я мог бы сказать: да бог с ними, с бонусами, или еще что-то в этом роде. Но я прекрасно понимаю, что когда эта ситуация возникнет, то система сработает. В моем представлении чем обычнее ты себя будешь вести, тем тебе будет безопаснее»,— сказал господин Егоров.

Как отметил руководитель ФНС, он не может сказать, что нельзя выплатить бонусы раньше, и «каждый сам взвесит риски». По его мнению, ситуации могут быть разными. «Я не могу черное и белое четко разделить, но могу предупредить: если, ребята, вы перегнете палку, мы среагируем. Да, так будет»,— добавил господин Егоров.

В России с 2025 года будет изменена шкала НДФЛ. Граждане с доходом свыше 2,4 млн руб. в год будут платить налог по ставке от 15% до 22%. Налог на прибыль увеличен с 20% до 25%.

Подробнее о планах бизнеса перенести выплату бонусов — в материале «Ъ FM» «Премии торопятся успеть».