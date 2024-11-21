Дорогая герметичность

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про ампулы — косметические средства, которые лучше всего сохраняют активные ингредиенты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Витамины, антиоксиданты, пептиды, кислоты — как правило, ампулы содержат все эти компоненты как для процедур для лица, так и для волос. Смыслом ампул являются их высокая концентрация и сохранность, так как зачастую все вышеназванные ингредиенты гиперчувствительны к солнечному свету, воздуху и влажности и сохраняют свою эффективность только благодаря герметичности и использованию темного стекла или непрозрачного пластика ампул.

Анны Борзенкова, врач-косметолог центра медицинской косметологии «Петровка-Бьюти», считает, что компании выпускают ампульную косметику по нескольким причинам. «Иногда — для рекламы: такой вид создает ассоциацию с медицинскими средствами, а к ним больше доверия. Иногда — для дозировки: вот столько продукта требуется на одно нанесение. Удобство использования сомнительно, так как каждый раз вскрывать ампулу неудобно, но все же основная причина использования ампул — в сохранении средства»,— говорит она.

Как их использовать? Совет заключается в том, чтобы доводить дело до конца, то есть делать весь курс, соответствующий количеству флаконов в упаковке. Косметологи советуют делить ампулу на две части и наносить сначала одну, а через короткий промежуток времени вторую половину средства мягкими вбивающими движениями. Также важно нанесение крема как завершающей стадии ухода, иначе эффект от ампульного концентрата долго не продлится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Babor, омолаживающие ампулы Rejuvenation Ampoule Serum Concentrate EGF-пептидами с эпидермальным фактором роста в концентрации 6,5%: сглаживают морщины, повышают плотность и эластичность кожи, стимулируют выработку коллагена, придают коже здоровый вид и сияние Skin Regimen, ампулы Lx c кислотами для осветления и придания коже ровного тона. В составе: янтарная, миндальная, молочная AHA-кислоты, полилизин Vichy Dercos, средство против выпадения волос Aminexil Intensive 5 для женщин Academie, интенсивные омолаживающие ампулы Collagen Marine с высокой концентрацией морского коллагена: увлажняют кожу, повышают ее упругость, запускают процессы регенерации La Biosthetique, ампулы против выпадения волос Therapie Anti-Chute Premium для мужчин и женщин Korff, омолаживающие ампулы для лица Collagen Age Filler Effect Anti-Age Boosting: повышают упругость и эластичность кожи, минимизируют проявления возраста. В составе: морской коллаген, гиалуроновая кислота, витамин С и экстракт семян китайского финика Ellior, ампульная сыворотка Youth Serum: активно восстанавливает тусклую дряблую кожу, разглаживает морщины, возвращает коже плотность и эластичность, выравнивает тон кожи. В составе: бакучиол, витамин С и лизат дрожжей Sesderma, биостимулирующие ампулы Factor G Renew: омолаживают, укрепляют кожу и восстанавливают ее структуру Следующая фотография 1 / 8 Babor, омолаживающие ампулы Rejuvenation Ampoule Serum Concentrate EGF-пептидами с эпидермальным фактором роста в концентрации 6,5%: сглаживают морщины, повышают плотность и эластичность кожи, стимулируют выработку коллагена, придают коже здоровый вид и сияние Skin Regimen, ампулы Lx c кислотами для осветления и придания коже ровного тона. В составе: янтарная, миндальная, молочная AHA-кислоты, полилизин Vichy Dercos, средство против выпадения волос Aminexil Intensive 5 для женщин Academie, интенсивные омолаживающие ампулы Collagen Marine с высокой концентрацией морского коллагена: увлажняют кожу, повышают ее упругость, запускают процессы регенерации La Biosthetique, ампулы против выпадения волос Therapie Anti-Chute Premium для мужчин и женщин Korff, омолаживающие ампулы для лица Collagen Age Filler Effect Anti-Age Boosting: повышают упругость и эластичность кожи, минимизируют проявления возраста. В составе: морской коллаген, гиалуроновая кислота, витамин С и экстракт семян китайского финика Ellior, ампульная сыворотка Youth Serum: активно восстанавливает тусклую дряблую кожу, разглаживает морщины, возвращает коже плотность и эластичность, выравнивает тон кожи. В составе: бакучиол, витамин С и лизат дрожжей Sesderma, биостимулирующие ампулы Factor G Renew: омолаживают, укрепляют кожу и восстанавливают ее структуру

Ирина Кириенко