Дорогая герметичность
Омолаживающие средства во флаконах и ампулах
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про ампулы — косметические средства, которые лучше всего сохраняют активные ингредиенты.
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Витамины, антиоксиданты, пептиды, кислоты — как правило, ампулы содержат все эти компоненты как для процедур для лица, так и для волос. Смыслом ампул являются их высокая концентрация и сохранность, так как зачастую все вышеназванные ингредиенты гиперчувствительны к солнечному свету, воздуху и влажности и сохраняют свою эффективность только благодаря герметичности и использованию темного стекла или непрозрачного пластика ампул.
Анны Борзенкова, врач-косметолог центра медицинской косметологии «Петровка-Бьюти», считает, что компании выпускают ампульную косметику по нескольким причинам. «Иногда — для рекламы: такой вид создает ассоциацию с медицинскими средствами, а к ним больше доверия. Иногда — для дозировки: вот столько продукта требуется на одно нанесение. Удобство использования сомнительно, так как каждый раз вскрывать ампулу неудобно, но все же основная причина использования ампул — в сохранении средства»,— говорит она.
Как их использовать? Совет заключается в том, чтобы доводить дело до конца, то есть делать весь курс, соответствующий количеству флаконов в упаковке. Косметологи советуют делить ампулу на две части и наносить сначала одну, а через короткий промежуток времени вторую половину средства мягкими вбивающими движениями. Также важно нанесение крема как завершающей стадии ухода, иначе эффект от ампульного концентрата долго не продлится.