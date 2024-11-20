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Коммерсантъ FM
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В Совете федерации предложили урегулировать законом работу психологов

Глава комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова сочла, что в России назрела необходимость принятия закона об оказании психологической помощи. По ее мнению, законодательное регулирование работы психологов позволило бы обезопасить жизнь и здоровье россиян.

Лилия Гумерова

Лилия Гумерова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Лилия Гумерова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Чиновница отметила, что из-за отсутствия соответствующего закона в России находятся «творческие люди», которые этим пользуются. По ее словам, россияне могут тратить миллиарды средств на услуги «лжепсихологов», при этом подвергая риску свои жизни и здоровье. В то же время госпожа Гумерова подчеркнула, что закон нужен не столько «структурированным» психологам, сколько специалистам, работающим в свободном правовом поле, включая интернет-пространство.

«Неизвестно, имеет он образование или нет, но называется психологом и пытается, и не просто пытается, а оказывает такую помощь, иногда очень-очень вредную и опасную. Мы обязательно должны сориентировать наших граждан в этом потоке информации, потоке услуг. Здесь пока каких-то четких рецептов нет, но законодательное регулирование, меры ответственности, в том числе, возможно, в Кодексе об административных правонарушениях и так далее, мы эти моменты должны прописать»,— заявила госпожа Гумерова на пресс-конференции в честь Дня психолога (цитата по ТАСС).

Сенатор также рассказала о росте числа обращений к психологам. Так, по итогам 2024 года количество обращений к детским психологам увеличилось на 63%, почти на 50% выросла потребность в семейных психологах. Госпожа Гумерова также отметила, что законы об оказании психологической помощи есть в Узбекистане и Белоруссии, и заявила о важности создания модельного закона на пространстве СНГ. «Тогда бы у нас были единые подходы, единые ориентиры, они были бы синхронизированы»,— заключила госпожа Гумерова.

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