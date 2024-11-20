Группа «Ренессанс страхование» увеличила сбор премий, но сократила прибыль

Группа «Ренессанс страхование» представила финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года. Общая сумма собранных премий выросла на 38,7%, до 118,2 млрд руб. В компании объясняют это увеличением продаж продуктов накопительного страхования жизни (в 2,3 раза, до 46,5 млрд руб.), добровольного медицинского страхования (на 35%, до 10 млрд руб.) и автострахования (на 20%, до 33,2 млрд руб.).

При этом чистая прибыль за девять месяцев 2024 года снизилась более чем в два раза, до 4,5 млрд руб. Средняя годовая рентабельность собственного капитала составила 14,6%. Коэффициент достаточности капитала (solvency ratio) на 30 сентября 2024 года достиг 114% (регуляторный минимум составляет 105%).

Инвестиционный портфель на 30 сентября 2024 года достиг 203,8 млрд руб., увеличившись с начала года на 11,8%. Структура портфеля на конец отчетного периода включает корпоративные облигации (37%), государственные и муниципальные облигации (17%), акции (10%), депозиты и денежные средства (28%).

В начале октября группа завершила две сделки M&A на страховом рынке. По словам гендиректора группы «Ренессанс страхование» Юлии Гадлибы, «в результате только за счет приобретений инвестиционный портфель группы должен вырасти примерно на 30 млрд руб.». Так, портфель «ВСК — Линия жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию на сумму около 12 млрд руб. был передан в компанию «Ренессанс Жизнь». Кроме того, была приобретена компания «Райффайзен Лайф» с портфелем около 20 млрд руб.

В ноябре совет директоров группы рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,6 руб. на акцию (на общую сумму 2 млрд руб.). Собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 9 декабря 2024 года.

Юлия Пославская