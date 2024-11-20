За здоровьем не летают

Спрос на туры в санатории Сочи на новогодние праздники вырос в среднем на 5–15% по сравнению с прошлым годом. Однако эти цифры оказались ниже ожидаемых, сообщает аналитическая служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). По мнению туроператоров и экспертов, спрос снижен из-за высоких цен на авиаперелеты. Еще одна причина — сама специфика санаторного отдыха.



Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на туры в санатории Сочи на новогодние праздники вырос в среднем на 5–15% по сравнению с прошлым годом. Однако эти цифры оказались ниже ожидаемых. Одной из основных причин охлаждения спроса стали высокие цены на перелеты из Москвы в Сочи: стоимость билета в обе стороны с багажом на 28 декабря — 4 января начинается от 33 тыс. руб. Для сравнения: перелеты из Москвы в Минск на эти же даты обойдутся вдвое дешевле — от 15 тыс. руб.

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов также отмечает, что большой минус — очень высокие цены на авиаперелеты в сторону Сочи и Минвод. По словам эксперта, это явно ограничивает поток желающих.

«Традиционно на ноябрь приходится пик спроса на новогодние и рождественские туры в Сочи и на курорты Кавминвод. Основная часть продаж проходит именно в этот период. Отмечу, что самые привлекательные варианты были забронированы еще в августе и в сентябре, но кто-то из туристов, как обычно, придет с запросом и в декабре, вплоть до 31-го числа. Большой минус для туристов в этом году — очень высокие цены на авиаперелеты в сторону Сочи и Минвод, это явно ограничивает поток желающих. Предложений при этом много, я рекомендую туристам смелее обращаться в профильные турагентства и к туроператорам, которые могут предложить неочевидные на первый взгляд варианты, но весьма интересные и выгодные для путешественников»,— рассказал господин Богданов.

Региональный маркетолог «Azimut Здоровье» Юлия Осина отмечает, что, судя по загрузке, спрос на новогодний санаторный отдых все еще высокий. В санаториях сети, по ее словам, загрузка сейчас превышает 70%, ежедневно увеличивается число звонков по вопросам бронирования новогодних праздников.

«Мы не отмечаем падения спроса на отдых в новогодние праздники по сравнению с прошлым годом. Однако не могу не согласиться, действительно, цены на авиабилеты очень дорогие, что может привести к выбору других курортов»,— заявила госпожа Осина.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин обратил внимание на другой факт, влияющий на снижение спроса: специфику санаторного отдыха. По его словам, для того чтобы реализовать полноценную медицинскую программу, в санатории надо ехать на 10–12 дней. Особенность же Нового года в том, что средняя продолжительность поездок короче — три-четыре дня.

«Туристы выезжают 28–30 декабря и возвращаются 2–3 января. Это те, кто встречает Новый год. Вторая волна выезжает 2–3 января и 8-го числа должна вернуться»,— объяснил господин Ромашкин.

Об этом заявил и Дмитрий Богданов. По его словам, в санатории лучше выбираться не менее чем на 7–10 дней, оптимально — на 12–14, так как это позволяет пройти курс санаторного лечения.

В санатории лучше выбираться не менее чем на 7–10 дней, оптимально — на 12–14, так как это позволяет пройти курс санаторного лечения.

Юлия Осина считает, что непосредственно к Новому году спрос на санаторный отдых вырастет однозначно. По ее словам, практика показывает, что большая часть людей задумывается о том, где проводить каникулы, уже в декабре.

Аналогичное мнение высказал и господин Ромашкин: «Практически все санатории — это объекты с качественной инфраструктурой закрытого типа, где можно провести время при любой погоде. Как правило там есть бассейны, есть какие-то оздоровительные возможности: массаж, ванны. Даже если погоды нет, например, в Сочи на Новый год, можно хорошо провести время на территории санатория. Если же это какой-то маленький отель без бассейна, без медицины, а на улице дождь — что там делать? Здесь санатории выигрывают. Многие туристы их используют как раз как отель с хорошими дополнительными возможностями. Думаю, свое они все-таки доберут. Когда закончатся обычные отели, туристы разберут оставшиеся места в санаториях».

Вице-президент АТОР отметил, что отдых в санаториях дороже, чем в отелях той же категории. Туристы, по его словам, выберут в первую очередь то, что дешевле. Однако уже во второй половине декабря отдыхающие выкупят и подходящие санатории. Как уточнила Юлия Осина, цены на санаторный отдых выросли на 10–20%. Такой рост, по ее словам, отмечается ежегодно.

«По грубым оценкам, хороший санаторий стоит 5–7 тыс. руб. в сутки. Если туристы поедут на неделю, они должны будут заплатить 35–50 тыс. руб. Это примерно на 20% дороже, чем отель с сопоставимыми условиями размещения. Все-таки зимний Сочи для многих — не санатории и не прибрежная история, а горный кластер. Это молодые люди, горнолыжники, которым сама идея санатория пока не близка»,— заключил Сергей Ромашкин.

По данным аналитиков АТОР, провести новогодние праздники в санатории «Знание» можно за 105,5–156 тыс. руб. за двоих (10 дней). В «Южном взморье» турагентства предлагают путевки 134,7–223,7 тыс. руб. за двоих. В «Авангарде» стоимость подобного отдыха начинается от 292,7 тыс. руб. за двоих.

Вячеслав Рыжков